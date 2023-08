Ana Paula IRIS Rezende

No evento doMDBMulher,na quinta (10), a filha de Iris RezendeMachado, Ana Paula, fez um discurso emocionado de amor ao partido, ao pai, à mãe, Iris Araújo, ao goianos e goianienses. Quem ouviu, não teve dúvida: foi discurso de candidata.No próprio evento, a aclamação era ouvida em coro: Ana Paula prefeita de Goiânia.

Mas chamou atenção mesmo o quanto Ana Paula tem trejeitos e características que lembram o pai e a mãe. Surpresa, no entanto, apenas para quem não a conhece ou conhece pouco. Ana Paula carrega os valores do pai, tem nas ações e no comportamento dele o seuNorte. Ana Paula carrega tudo dos pais, as virtudes pessoais e públicas.

Ela não vai decidir nada sem que tenha respaldo dos principais líderes políticos, entre eles o governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela. Acima de tudo: sem que sinta de verdade que sua candidatura é um desejo e um pedido da base do partido e da população – e também de Deus. Como Iris e Dona Iris, ela não se aventura, ela responde a chamados.

Ana Paula sempre esteve ao lado do pai. Sabe como é a gestão pública, conhece os escaninhos do poder e os mecanismos das soluções. Não tem a política como profissão. Sua decisão jamais será açodada ou precipitada. Será a de quem sabe o que faz e sabe o que fazer caso chegue lá.

Sua humildade é real. E natural. Sua habilidade política, da mesma forma. (VO).