Anápolis abre período de ingresso para ano letivo de 2023

A partir da próxima quinta-feira, 3, a rede municipal de Educação vai abrir o período de ingresso dos estudantes para o ano letivo de 2023. Os responsáveis poderão fazer o cadastro sem sair de casa, pelo Portal da Educação ou pelo Zap da Educação.

Para a modalidade creche (Infantil I, II e III), o período vai do dia 3 até o dia 25 de novembro. Já para as modalidades Pré-Escola (Infantil IV e V) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), as inscrições vão do dia 23 de novembro a 11 de dezembro. Atualmente, mais de 37 mil estudantes são atendidos pela rede municipal em 63 escolas e 44 CEIs e CMEIs.

Para realizar o cadastro, o responsável pelo estudante deverá acessar o site www.portaleducacao.anapolis.go.gov.br, selecionar a categoria em que deseja fazer a inscrição e preencher todos os dados pessoais necessários. Os estudantes que estavam na lista de espera do Infantil III (creche) devem realizar a inscrição novamente para concorrer a vaga no Infantil IV (pré-escola).

O resultado da inscrição da modalidade creche para entrega de documentação estará disponível no Portal da Educação a partir do dia 5 de dezembro de 2022. O resultado final para as demais modalidades será divulgado a partir do dia 10 de janeiro de 2023.

Período de inscrição

Inscrição Creche – 03/11 a 25/11

Pré-Escola e Ensino Fundamental – 23/11 a 11/12

Local: www.portaleducacao.anapolis.go.gov.br

Mais informações: 0800 647 8520