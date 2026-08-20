Anápolis abre pré-inscrições para cursos gratuitos na área da beleza; veja como se inscrever

Moradores de Anápolis interessados em trabalhar ou desenvolver habilidades na área da beleza poderão fazer a pré-inscrição para cursos gratuitos de qualificação profissional na próxima segunda-feira (24). O cadastro será realizado durante o lançamento do programa, marcado para as 18h30, no auditório Ademar Santillo, no Centro Administrativo da Prefeitura.

Serão oferecidos cursos de corte de cabelo masculino, design de barba e sobrancelhas, alongamento de cílios e alongamento de unhas. As formações serão realizadas ao longo do semestre nos Centros de Formação da Prefeitura (Cenfor) dos bairros Recanto do Sol, Munir Calixto, Filostro e Tesouro.

A programação inclui o curso de Corte Masculino e Design de Barba, com carga horária de 50 horas e duas turmas. Também serão abertas duas turmas de Modelagem e Henna para Sobrancelhas, com duração de 32 horas cada.

Para Alongamento de Cílios, estão previstas duas turmas, com carga horária de 28 horas. Já a formação em Alongamento de Unhas terá uma turma e duração total de 48 horas.

Os cursos são oferecidos por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis, a Secretaria da Retomada do Governo de Goiás, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Câmara Municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, a proposta é ampliar o acesso à capacitação em atividades que podem ser utilizadas tanto para o ingresso no mercado de trabalho quanto para a prestação autônoma de serviços e obtenção de renda.

A prefeitura não informou previamente quantas vagas serão disponibilizadas em cada turma, os critérios de seleção nem os documentos necessários para a pré-inscrição. Essas orientações deverão ser apresentadas durante o evento de lançamento.

O auditório Ademar Santillo fica no Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis. Os interessados devem comparecer às 18h30 de segunda-feira para conhecer as condições de participação e registrar o interesse em uma das formações.