Anápolis

Anápolis convoca 200 estudantes para curso de robótica; matrícula termina esta semana

Selecionados devem comparecer à Casa do Futuro para garantir vaga em formação que inclui programação, impressão 3D e inteligência artificial


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 15:42

Anápolis convoca 200 estudantes para curso de robótica matrícula termina esta semana
(Foto: Divulgação)

O Programa START divulgou a relação dos 200 estudantes aprovados em primeira chamada para o curso de Introdução à Robótica, em Anápolis. Os selecionados precisam efetivar a matrícula até sexta-feira (28), com atendimento das 8h às 17h, na Casa do Futuro.

A unidade está localizada na Avenida Universitária, nº 360, no bairro Maracanã. Para garantir a vaga, o candidato deverá apresentar CPF, comprovante de matrícula escolar, comprovante de endereço com CEP e carteira de identidade, quando houver. Alunos matriculados em escolas privadas também precisam entregar uma declaração que comprove a condição de bolsista integral.

Quando o estudante for menor de idade, a matrícula deverá ser realizada pelo responsável legal. O procedimento também poderá ser feito mediante a apresentação de autorização formal, seguindo as orientações estabelecidas pelo Programa START.

A lista dos candidatos convocados pode ser consultada no site NumbERS. A mesma página disponibiliza o edital com todas as regras e orientações referentes ao processo de chamamento.

As aulas estão previstas para começar na próxima segunda-feira (31). Na mesma data, o programa divulgará a lista de aprovados em segunda chamada. Os novos convocados terão até 4 de setembro para concluir a matrícula.

O cronograma prevê ainda a divulgação do resultado das vagas remanescentes em 8 de setembro. Nesse caso, os estudantes selecionados poderão finalizar a matrícula até 25 de setembro.

O curso é destinado a alunos com idade entre 8 e 20 anos que estejam matriculados em escolas públicas ou sejam bolsistas integrais de instituições privadas. As 200 vagas foram distribuídas entre quatro turmas, que utilizarão dois laboratórios durante as atividades.

Ao longo da formação, os participantes poderão desenvolver robôs e aprender conceitos relacionados a programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada e inteligência artificial. A proposta é oferecer aos estudantes contato prático com tecnologias que já fazem parte de diferentes áreas profissionais.

Redação Tribuna do Planalto

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