Anápolis ganha espaço na rota do turismo goiano

O potencial turístico de Anápolis será retratado em um livro com dados técnicos e registros fotográficos. O Inventário de Oferta Turística é fruto da parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, com o Observatório da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo). O levantamento das informações foi realizado no período de 31 de março a 2 de abril.

“Temos o turismo religioso e de negócios, que são muito fortes, além de locais históricos como a Base Aérea de Anápolis. O poder público municipal está à disposição para colaborar com a Goiás Turismo. A cultura tem que ser resgatada para que a população anapolina e goiana conheçam mais sobre nossas belezas”, diz o vice-prefeito e secretário da pasta, Márcio Cândido.

No início do segundo semestre, o material colhido será disponibilizado no portal da Goiás Turismo, no tópico do Observatório, de acordo com a turismóloga Giovanna Tavares. “A novidade é que vamos estrear um novo design no site com esse trabalho realizado em Anápolis. Vamos disponibilizar esse material para a Prefeitura, em QR Code, que poderá ser repassado aos visitantes que buscam conhecer mais sobre as potencialidades da cidade”, explica Giovanna, que em 2018 também esteve no município para realizar o censo hoteleiro.

A Gerência de Turismo, que faz parte da Diretoria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, solicitou a vinda da equipe do governo estadual a Anápolis e fez o acompanhamento de dados em diversos pontos da cidade. O historiador Jairo Alves Leite, que esteve à frente da estrutura logística da visita, reforçou a participação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) na ação. “A pauta foi levada para discussão e tivemos o aval e apoio de todos os membros”, ressalta.

A visita do Observatório da Goiás Turismo ao município também contou com as presenças do museólogo Reginaldo Soares e a representante estatística Carolina Vieira. Entre colaboradores estão a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Crystal Plaza Hotel, Hotel Denali, Churrascaria Los Pampas, Churrascaria Posto Presidente, Bento Restaurante, Jet Pizza, além de membros do COMTUR.