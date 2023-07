Anápolis oferece opções culturais durante recesso escolar

O mês de julho está chegando e com ele as tão aguardadas férias. É tempo de descansar e renovar as energias para o segundo semestre, mas o conhecimento não para. “Convidamos toda a comunidade de Anápolis a frequentar o Planetário Digital e a Biblioteca Zeca Batista, que são espaços prazerosos e de muito aprendizado, cultura e informação”, ressalta o secretário municipal de Educação, Alex Martins.

Para quem se interessa por astronomia e astronáutica, o Planetário Digital de Anápolis é um espaço para divulgação da ciência, tecnologia e inovação, que coloca à disposição da comunidade um observatório astronômico, espaço de exposições e uma cúpula com projetores de última geração com cerca de 20 filmes interativos.

Já para os amantes da literatura, a Biblioteca Municipal Zeca Batista proporciona conhecimento e diversão com cerca de 70 mil títulos disponíveis em um acervo físico e digital, periódicos de jornais e revistas, salas de pesquisas e sala de literatura infanto-juvenil.

O espaço também possui uma assessoria especializada para orientações de pesquisa, estudo e empréstimos. Para que o usuário possa levar um livro, precisa realizar um cadastro no sistema. Para isso, deve apresentar os documentos pessoais, CPF e comprovante de residência em Anápolis. São emprestados, por vez, até três livros, que ficam sob a tutela do usuário por até sete dias.

Biblioteca Municipal Zeca Batista

Praça Americano do Brasil – Setor Central

Telefone: (62) 3902-1013

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Planetário Digital de Anápolis

Praça Augusto Cesar Miranda de Alencar, Avenida Jamel Cecílio – JK Nova Capital

Telefone: (62) 3902-2728

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sessões na cúpula às 16h e às 19h30