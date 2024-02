Anápolis terá calendário de projetos e ações voltados ao audiovisual

A cidade de Anápolis contará, a partir do mês de abril, com um calendário de ações e projetos gratuitos voltados ao audiovisual. A proposta visa expandir mecanismos de divulgação e fruição das produções cinematográficas locais, e a realização de programas de acessibilidade e gratuidade para grupos em situação de vulnerabilidade e minorias no Cine Prime.

A ativação de uma proposta cineclubista com ciclos de exibições de filmes e a reestruturação do único cinema do município também estão entre os trabalhos a serem desenvolvidos. Outra frente é a realização de cursos para profissionais da área, festivais ao longo do ano e sessões públicas de cinema em bairros periféricos da cidade. Por último, a criação, construção e equipagem de uma sala de cinema na Galeria Antônio Sibasolly, que terá uma programação especial e gratuita aos finais de semana para toda a comunidade anapolina.

A iniciativa das propostas é fruto de parceria entre os produtores Marcos Vieira, do Cine Prime Anápolis, Luiz Sérgio Fragelli, do Território Cultural, e Djalma de Lima, da Art Vídeo, amigos que têm em comum uma trajetória de mais de 20 anos voltada ao cinema em Anápolis. A ação conta com apoio de mecanismos de incentivo à cultura, como a lei federal Paulo Gustavo, e o Fundo de Arte e Cultura (FAC), gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), e do Fundo Municipal de Cultura.

Confira o cronograma dos projetos que serão executados em 2024:

1. Cine Itinerante: Cinema para todos

Durante seis meses, seis bairros serão contemplados com uma semana de mostra de cinema: exibição de filmes e bate papo.

2. Acessibilidade levada a sério

Formação e treinamento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) para ações de acessibilidade no cinema e projetos culturais. O evento acontece no dia 02 de março, das 9h às 13h e será aberto para trabalhadores de cinemas e da cultura. A formação será ministrada pelo fisioterapeuta Filipe do Carmo Silva e pela psicóloga Angélica Vaz França.

3 – Cinema perto de você

Lançamento de uma sala pública de cinema na Galeria Antônio Sibasolly com programação gratuita, debates e ações formativas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

4 – Imersão Audiovisual: de 02 a 07 de abril

Curso de imersão audiovisual com qualificação na linguagem cinematográfica para 20 trabalhadores e estudiosos do cinema em Anápolis. Com oficinas ministradas por profissionais de renome no mercado do cinema brasileiro.

5 – Cine Clube Prime – Cine Clube Paradiso

Iniciativa totalmente gratuita que promoverá, na última terça-feira do mês, às 19h30, a exibição de clássico do cinema mundial no Cine Prime.

6 – Cine Prime 2024

Programa de gratuidade no cinema para grupos específicos a ser divulgado em breve, além de uma programação especial com festivais temáticos de cinema com uma semana de filmes relacionados e uma roda de conversa.

● Festival de Cinema com a temática da Mulher: 04 a 10 de março

● Festival de Cinema com a temática do Dia do Orgulho Gay: 24 a 30 de junho

● Festival de Cinema Anapolino: 26 a 31 de julho

● Festival de Cinema com a temática do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência: 16 a 22 de setembro

● Festival de Cinema com a temática do Dia das Crianças: 7 a 13 de outubro

● Festival de Cinema com a temática da Consciência Negra: 18 a 24 de novembro