Ancelotti convoca Seleção Brasileira para jogos finais das Eliminatórias da Copa de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (data) a lista de convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, que encerram a participação do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio, pelo técnico Carlo Ancelotti, teve início às 15h30 e traz surpresas. Classificada com antecedência, a Seleção Brasileira ocupa a terceira posição, com 25 pontos em 16 partidas.
Entre as novidades, estão os jogadores do Zenit, Luiz Henrique e Douglas Santos. A ausência de Gerson, recém-transferido ao clube russo, chamou atenção: o atleta havia sido convocado em ocasiões anteriores, ainda pelo Flamengo, mas não aparece nesta lista.
Neymar Jr. também está fora. O atacante do Santos trata um edema na coxa, mas deve retornar no fim de semana para enfrentar o Fluminense, na Vila Belmiro. “Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas o Neymar não precisamos testar, todos conhecem. O Neymar tem que, como todos os outros, chegar em uma boa condição fisica”, disse o técnico da Seleção, ao ser questionado sobre a ausência, durante entrevista coletiva que se seguiu à convocação.
A principal surpresa é o retorno de Lucas Paquetá, do West Ham, reintegrado à Seleção após o arquivamento das investigações sobre suposto envolvimento em apostas esportivas. Ele foi absolvido em investigação da Federação Inglesa.
O Brasil volta a campo no próximo dia 4 de setembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Chile. Será o primeiro confronto da Seleção sob o comando de Ancelotti no estádio.
Confira a lista completa:
Goleiros:
Alisson – Liverpool
Bento – Al Nassr
Hugo Souza- Corinthians
Defensores
Alexsandro – Lille
Alex Sandro – Flamengo
Caio Henrique – Monaco
Douglas Santos -Zenit
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Marquinhos – PSG
Vanderson – Monaco
Wesley – Roma
Meias
Andrey Santos – Chelsea
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá -West Ham
Atacantes
Estêvão – Chelsesa
Gabriel Martinelli – Arsenal
João Pedro – Chelsea
Kaio Jorge – Cruzeiro
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Raphinha – Barcelona
Richarlison – Tottenham