Ancelotti sente o sabor da derrota pela primeira vez

Foi uma partida atípica. A seleção brasileira jogou em uma altitude de 4.100 metros, perdeu por 1 a 0, gol de pênalti muito contestado. A seleção brasileira já estava classificada e aproveitou para realizar experiências. Mas o que ficará registrado na história das Eliminatórias é que esta foi a pior campanha do Brasil nessa competição. A seleção canarinho terminou em 5º lugar, com 28 pontos em 18 jogos. A equipe brasileira venceu oito partidas, teve quatro empates e seis derrotas.

Com o resultado em El Alto, a Bolívia se classificou para a repescagem, ainda disputando uma vaga na próxima Copa do Mundo. A seleção brasileira segue se preparando. Em outubro viaja para Ásia onde realizará amistosos contra a Coréia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 respectivamente. Mesmo fazendo nove substituições durante o jogo, o time não conseguiu criar. Jogadores como Samuel Lino e Richarlison, apresentaram maior desgaste com os efeitos da altura.

Goiás busca recuperação

O Goiás vive uma semana tumultuada depois das derrotas contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa e Avaí em Florianópolis. A semana longe de Goiânia, afastado das pressões da torcida e da imprensa, tem facilitado o trabalho do técnico Vagner Mancini junto ao grupo de jogadores. A diretoria do Goiás estará em peso em Curitiba para prestigiar o elenco na difícil partida contra o líder na sexta-feira. Muitas cobranças, mas também muito apoio para que o time volte a jogar como fez no primeiro turno e retome o caminho das vitórias.

O treinador esmeraldino sabe que não poderá contar com o goleiro Tadeu, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Avaí, nem com o atacante Pedrinho, que sentiu uma contusão no joelho e poderá ficar fora do time titular por aproximadamente 60 dias. Se voltar a vencer, o Goiás ultrapassa o Coxa novamente e reassume a liderança da Série B. Se perder, seguirá se distanciando das primeiras colocações, podendo cair para a 4ª colocação. Vagner Mancini adotou um sistema mais fechado antes desse jogo contra o Coritiba, visando isolar o grupo de situações que possam agravar o ambiente do Clube.

Tigre sem moleza nas próximas rodadas

Nesta série B não tem moleza. Todo jogo é difícil, mas alguns são mais complicados do que outros. É o caso das próximas cinco partidas do Vila Nova, que enfrentará times que estão posicionados na parte de cima da tabela. Contra clubes bem posicionados na tabela, o Vila tem baixo aproveitamento. são 33,3%, com três vitórias, três empates e seis derrotas. Se conseguir passar por essa sequência com uma boa pontuação, continuará vivo na briga por uma vaga no G4.

Nos próximos jogos, o Vila enfrentará o Remo em casa, o Athletico Paranaense em Curitiba, o Cuiabá, no OBA, o Novorizontino no interior paulista e o Criciúma em casa. Fora de Goiânia, o Tigre não derrotou nenhuma equipe da parte de cima da tabela. No melhor dos cenários, o Vila Nova poderá terminar essa sequência de jogos difíceis no G4. Um sonho, talvez! Para realizar esse sonho, o Vila terá que superar o Clube do Remo no próximo sábado no OBA, O time do Pará é o 5º colocado na série B.

MOSAICO

>>> o Atlético Goianiense volta a campo somente na próxima terça-feira, quando enfrentará o Avaí-SC no estádio Antônio Accioly. O time voltou de Novo Horizonte comemorando o empate contra o time da casa, que saiu na frente no marcador.

>>> Depende do ponto de vista. Empatar com o Novorizontino em seu estádio é sempre um bom resultado. Em tese sim, quase sempre é um bom resultado. Nas condições em que se encontra o Atlético na tabela de classificação, de pouco adiantou.

>>> O técnico Rafael Lacerda não gosta de olhar no retrovisor. Prefere ver o cenário atual e as possibilidades futuras. Segundo ele, o Dragão faz campanha de recuperação no returno e tem mais pontos do que Vila Nova e Goiás nesse recorte da competição.

>>> É um raciocínio para desviar a atenção da torcida e da imprensa. No âmbito geral, o Atlético é somente o 13º colocado, muito longe dos primeiros colocados.

> O encanto da torcida colorada com o técnico Paulo Turra parece que está diminuindo, ou acabando. A vibração e o entusiasmo de suas primeiras palavras vão se perdendo à medida que os bons resultados deixam de acontecer.

>

A palavra “intensidade”, muito utilizada em seus pronunciamentos, perdeu efeito nas últimas partidas. O time voltou a ser o mesmo de Luisinho Lopes. “Intensidade” foi um termo muito importante para derrotar o Goiás. E só…

>>> Teoricamente, Vila Nova e Atlético ainda tem chances de conquistar uma das vagas para a série A de 2026. Mas sejamos realistas, essas chances na prática não existem. Melhor planejar melhor para 2026