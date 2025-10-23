search
Aniversário de Goiânia: guia do que abre e fecha no feriado desta sexta (24)

Repartições públicas param, Regionais da 44 funcionam, e shoppings operam com horários especiais; veja serviços e telefones úteis


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/10/2025 - 10:53

Goiânia completa 92 anos nesta sexta-feira (24) e o feriado municipal altera a rotina de serviços públicos e privados na capital. Abaixo, a Tribuna do Planalto reuniu o que abre e o que fecha — com horários por shopping, situação da Região da 44, bancos, Correios e órgãos estaduais.

Governo de Goiás

Vapt-Vupt

  • Fechado de sexta (24) a segunda (27).

  • Retorno na terça (28).

Detran-GO

  • Sem expediente na sexta (24) e segunda (27), conforme Decreto nº 10.790/2025.

  • Documentos vencidos entre 24 e 27 permanecem válidos até 28/10.

  • Serviços disponíveis online via site, Portal Expresso e aplicativo DetranGO ON (Android e iOS).

Procon-GO

  • Sem expediente na sexta-feira (24).

Ceasa

  • Mercado: funciona normalmente.

  • Setor administrativo: fechado sexta (24) e segunda (27).

  • Retorno: terça (28).

Prefeitura de Goiânia

Saúde

  • Atendimento 24h nas unidades de urgência e emergência:

    • CAIS Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais

    • UPAs Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador

    • CIAMS Novo Horizonte e Urias Magalhães

  • Vacinação: 8h às 17h em quatro unidades:

    • Centro Municipal de Vacinação

    • UPA Jardim América

    • CIAMS Urias Magalhães

    • CIAMS Novo Horizonte

  • Zoonoses: recolhimento de animais, pelo fone (62) 99152-2545.

  • Consultas ambulatoriais retornam terça (28).

Trânsito

  • Fiscalização e monitoramento em regime de escala pela Secretaria de Engenharia de Tráfego (SET).

Assistência Social

  • Serviços 24h:

    • SEAS: (62) 9208-5086

    • Casa de Acolhida Cidadã I (homens): (62) 99207-7758

    • Casa de Acolhida Cidadã II (mulheres e famílias): (62) 99207-8306

    • Complexo 24h (crianças e adolescentes): (62) 99206-7271

Comurg

  • Serviços essenciais mantidos: varrição, poda, roçagem, coleta e jardinagem.

  • Solicitações via app Prefeitura 24h ou WhatsApp (62) 99855-8555.

Fiscalização Ambiental

  • Plantão para denúncias: 3524-2121 / 3524-2125 / 3524-2115.

Lazer

  • Zoológico: funcionamento normal, de quarta a domingo, 8h30 às 17h (bilheteria até 16h).

  • Ingressos também disponíveis no app Prefeitura 24h.

Atende Fácil

  • Fechado durante o feriado e fim de semana.

  • Retorno: terça-feira (28).

Bancos

  • Agências não funcionam durante o feriado.

  • Caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos permanecem disponíveis.

Agências Lotéricas

  • Horário de funcionamento definido por cada unidade.

Correios

  • Sem expediente na sexta-feira (24).

  • Retorno no sábado (25) para unidades que funcionam nesse dia.

  • Consultas de agências e horários no site: buscaagencia.correios.com.br.

  • Canais de atendimento:

    • Chat e “Fale Conosco” pelo site dos Correios.

    • Telefones: 4003-8210 e 0800 881 8210.

Saneago

  • Equipes em plantão 24h para garantir água e esgoto.

  • Canais de atendimento:

Equatorial Goiás

  • Agências presenciais: fechadas.

  • Atendimento online disponível:

    • Assistente virtual “Clara” — WhatsApp (62) 3243-2020

    • Agência Virtual: equatorialenergia.com.br

    • Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS)

    • SMS: envie “faltadeenergia [número da instalação]” para 27949

    • Call Center: 0800 062 0196 — atendimento gratuito e 24h.

Comércio e Shoppings

Região da 44

  • Sexta (24): aberto das 8h às 18h.

  • Sábado (25): funcionamento normal.

  • Domingo (26): fechado.

  • Segunda (27): funcionamento retomado.

Shoppings

  • Araguaia Shopping

    • Lojas: 8h30 às 20h30

    • Alimentação: 10h às 22h

  • Estação Goiânia

    • Lojas: 9h às 17h

    • Alimentação: 10h às 22h

  • Aparecida Shopping

    • Lojas e alimentação: 10h às 22h

  • Buriti Shopping

    • Lojas e quiosques: 10h às 22h

    • Alimentação e lazer: 10h às 22h

  • Goiânia Shopping

    • Lojas: 10h às 22h

    • Restaurantes: até 23h

  • Shopping Cerrado / Passeio das Águas / Flamboyant Shopping

    • Lojas e alimentação: 10h às 22h

  • Mega Moda

    • Lojas e quiosques: 7h às 18h

  • Plaza D’Oro Shopping

    • Lojas: 14h às 20h

    • Alimentação: 11h às 20h

    • Supermercado Store: 8h às 20h

