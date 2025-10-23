Aniversário de Goiânia: guia do que abre e fecha no feriado desta sexta (24)

Goiânia completa 92 anos nesta sexta-feira (24) e o feriado municipal altera a rotina de serviços públicos e privados na capital. Abaixo, a Tribuna do Planalto reuniu o que abre e o que fecha — com horários por shopping, situação da Região da 44, bancos, Correios e órgãos estaduais.
Governo de Goiás
Vapt-Vupt
Fechado de sexta (24) a segunda (27).
Retorno na terça (28).
Detran-GO
Sem expediente na sexta (24) e segunda (27), conforme Decreto nº 10.790/2025.
Documentos vencidos entre 24 e 27 permanecem válidos até 28/10.
Serviços disponíveis online via site, Portal Expresso e aplicativo DetranGO ON (Android e iOS).
Procon-GO
Sem expediente na sexta-feira (24).
Ceasa
Mercado: funciona normalmente.
Setor administrativo: fechado sexta (24) e segunda (27).
Retorno: terça (28).
Prefeitura de Goiânia
Saúde
Atendimento 24h nas unidades de urgência e emergência:
CAIS Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais
UPAs Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador
CIAMS Novo Horizonte e Urias Magalhães
Vacinação: 8h às 17h em quatro unidades:
Centro Municipal de Vacinação
UPA Jardim América
CIAMS Urias Magalhães
CIAMS Novo Horizonte
Zoonoses: recolhimento de animais, pelo fone (62) 99152-2545.
Consultas ambulatoriais retornam terça (28).
Trânsito
Fiscalização e monitoramento em regime de escala pela Secretaria de Engenharia de Tráfego (SET).
Assistência Social
Serviços 24h:
SEAS: (62) 9208-5086
Casa de Acolhida Cidadã I (homens): (62) 99207-7758
Casa de Acolhida Cidadã II (mulheres e famílias): (62) 99207-8306
Complexo 24h (crianças e adolescentes): (62) 99206-7271
Comurg
Serviços essenciais mantidos: varrição, poda, roçagem, coleta e jardinagem.
Solicitações via app Prefeitura 24h ou WhatsApp (62) 99855-8555.
Fiscalização Ambiental
Plantão para denúncias: 3524-2121 / 3524-2125 / 3524-2115.
Lazer
Zoológico: funcionamento normal, de quarta a domingo, 8h30 às 17h (bilheteria até 16h).
Ingressos também disponíveis no app Prefeitura 24h.
Atende Fácil
Fechado durante o feriado e fim de semana.
Retorno: terça-feira (28).
Bancos
Agências não funcionam durante o feriado.
Caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos permanecem disponíveis.
Agências Lotéricas
Horário de funcionamento definido por cada unidade.
Correios
Sem expediente na sexta-feira (24).
-
Retorno no sábado (25) para unidades que funcionam nesse dia.
Consultas de agências e horários no site: buscaagencia.correios.com.br.
Canais de atendimento:
Chat e “Fale Conosco” pelo site dos Correios.
Telefones: 4003-8210 e 0800 881 8210.
Saneago
Equipes em plantão 24h para garantir água e esgoto.
-
0800 645 0115
WhatsApp (62) 3269-9115
Chat online: www.saneago.com.br
Equatorial Goiás
Agências presenciais: fechadas.
Atendimento online disponível:
Assistente virtual “Clara” — WhatsApp (62) 3243-2020
Agência Virtual: equatorialenergia.com.br
Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS)
SMS: envie “faltadeenergia [número da instalação]” para 27949
Call Center: 0800 062 0196 — atendimento gratuito e 24h.
Comércio e Shoppings
Região da 44
Sexta (24): aberto das 8h às 18h.
Sábado (25): funcionamento normal.
Domingo (26): fechado.
Segunda (27): funcionamento retomado.
Shoppings
Araguaia Shopping
Lojas: 8h30 às 20h30
Alimentação: 10h às 22h
Estação Goiânia
Lojas: 9h às 17h
Alimentação: 10h às 22h
Aparecida Shopping
Lojas e alimentação: 10h às 22h
Buriti Shopping
Lojas e quiosques: 10h às 22h
Alimentação e lazer: 10h às 22h
Goiânia Shopping
Lojas: 10h às 22h
Restaurantes: até 23h
Shopping Cerrado / Passeio das Águas / Flamboyant Shopping
Lojas e alimentação: 10h às 22h
Mega Moda
Lojas e quiosques: 7h às 18h
Plaza D’Oro Shopping
Lojas: 14h às 20h
Alimentação: 11h às 20h
Supermercado Store: 8h às 20h
