Aniversário de Goiânia: saiba onde trocar os ingressos para curtir os shows

Goiânia completa 92 anos e a festa vem em forma de música e solidariedade. Com apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o Governo de Goiás realiza, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, o Festival do Bem, na Pecuária de Goiânia. A cada noite, a partir das 19h, um grande show sobe ao palco: Matheus & Kauan (22), Diego & Victor Hugo (23) e Daniel (24). A entrada é gratuita, mediante a troca de 2 kg de alimento por um ingresso.
Além de comemorar o aniversário da capital, a proposta é transformar a energia do público em apoio direto a quem mais precisa. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a ações e instituições sociais apoiadas pela Prefeitura de Goiânia e pelo Governo de Goiás. “Mais uma vez, estamos unindo celebração, diversão, shows para a população com a solidariedade, ajudando os nossos irmãos que precisam. Vamos comemorar o aniversário de Goiânia com esses grandes artistas”, convida o prefeito Sandro Mabel.
Pontos de troca de ingresso
1. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh): Rua 4, nº 1054, Setor Central
2. Cras Floresta: Av. da Conquista, Qd. 25, Bairro Floresta
3. Cras Curitiba: Av. JC-22, Qd. 12-A, Lt. 1/15, Jardim Curitiba II
4. Cras Colorado: Av. do Contorno, Qd. 21, Lt. 09, Jardim Colorado
5. Cras Balneário: Rua dos Paulistas, 74 – Jardim Balneário Meia Ponte
6. Cras Vera Cruz: Av. Leopoldo de Bulhões, Qd. 100, Conjunto Vera Cruz II
7. Cras Cerrado: Rua Flor da Noite, APM 4, Jardim Cerrado III
8. Cras Canaã: Rua Langendofer, Quadra 01, Lote 01, Vila Nova Canaã
9. Cras União: Rua U-47, s/n, Vila União
10. Cras Novo Horizonte: Av. Maurício Gomes, s/n, Vila Novo Horizonte
11. Cras Rio Verde: Rua RV 02, Qd. 03, Lt. 01, Residencial Rio Verde
12. Cras Real Conquista: Rua RC-10 c/ Av. Real Conquista, APM 10, Residencial Real Conquista
13. Cras Novo Mundo: Praça Washington Luiz, Qd. Área, Lt. 01, Jardim Novo Mundo
14. Cras Recanto das Minas Gerais: Rua SR-01, Chácara 7, Setor Recanto das Minas Gerais
15. Cras Guanabara: Rua GB-19, Qd. 20, Lt. 17, Jardim Guanabara II
16. Cras Atheneu: Rua 2.012, Qd. Z, Lt. 26, Unid. 201, Parque Atheneu
17. Cras Redenção: Rua R-7, esq. c/ Alameda Jardim Botânico, Vila Redenção
18. Cras Pedro Ludovico: Praça Central, Qd. 60, Lt. 7 e 8, Setor Pedro Ludovico
19. Creas Norte: Alameda Capim Puba, nº 60, Qd. 01, Lt. 04, Setor Centro Oeste
20. Creas Noroeste: Rua da República c/ Cláudio Manoel da Costa, Qd. 20, Lt. 32, Setor Capuava
21. Creas Oeste: Av. C-12, nº 146, Qd. 66, Lt. 14, Setor Sudoeste
22. Creas Leste: Av. B, Qd. E, Lt. 10, Setor Água Branca
23. Creas Centro-Sul: Rua São Gotardo c/ Av. Progresso, Setor Esplanada dos Anicuns
24. Paço Municipal/Atende Fácil: Avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, Bloco C
25. GoiâniaPrev: Av. B, 155 – Setor Oeste, Goiânia
26. Câmara Municipal de Goiânia: Av. Goiás, 2001 – Setor Central, Goiânia