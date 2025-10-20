search
Aniversário de Goiânia: saiba onde trocar os ingressos para curtir os shows

Serão três dias de shows abertos ao público. Matheus e Kauan e Daniel prometem agitar as comemorações!


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/10/2025 - 10:32

matheus e kauan
O Festival do bem vai acontecer nos dias 22, 23 e 24, na Pecuária de Goiânia

Goiânia completa 92 anos e a festa vem em forma de música e solidariedade. Com apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o Governo de Goiás realiza, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, o Festival do Bem, na Pecuária de Goiânia. A cada noite, a partir das 19h, um grande show sobe ao palco: Matheus & Kauan (22), Diego & Victor Hugo (23) e Daniel (24). A entrada é gratuita, mediante a troca de 2 kg de alimento por um ingresso.

Além de comemorar o aniversário da capital, a proposta é transformar a energia do público em apoio direto a quem mais precisa. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a ações e instituições sociais apoiadas pela Prefeitura de Goiânia e pelo Governo de Goiás. “Mais uma vez, estamos unindo celebração, diversão, shows para a população com a solidariedade, ajudando os nossos irmãos que precisam. Vamos comemorar o aniversário de Goiânia com esses grandes artistas”, convida o prefeito Sandro Mabel.

Pontos de troca de ingresso

1. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh): Rua 4, nº 1054, Setor Central

2. Cras Floresta: Av. da Conquista, Qd. 25, Bairro Floresta

3. Cras Curitiba: Av. JC-22, Qd. 12-A, Lt. 1/15, Jardim Curitiba II

4. Cras Colorado: Av. do Contorno, Qd. 21, Lt. 09, Jardim Colorado

5. Cras Balneário: Rua dos Paulistas, 74 – Jardim Balneário Meia Ponte

6. Cras Vera Cruz: Av. Leopoldo de Bulhões, Qd. 100, Conjunto Vera Cruz II

7. Cras Cerrado: Rua Flor da Noite, APM 4, Jardim Cerrado III

8. Cras Canaã: Rua Langendofer, Quadra 01, Lote 01, Vila Nova Canaã

9. Cras União: Rua U-47, s/n, Vila União

10. Cras Novo Horizonte: Av. Maurício Gomes, s/n, Vila Novo Horizonte

11. Cras Rio Verde: Rua RV 02, Qd. 03, Lt. 01, Residencial Rio Verde

12. Cras Real Conquista: Rua RC-10 c/ Av. Real Conquista, APM 10, Residencial Real Conquista

13. Cras Novo Mundo: Praça Washington Luiz, Qd. Área, Lt. 01, Jardim Novo Mundo

14. Cras Recanto das Minas Gerais: Rua SR-01, Chácara 7, Setor Recanto das Minas Gerais

15. Cras Guanabara: Rua GB-19, Qd. 20, Lt. 17, Jardim Guanabara II

16. Cras Atheneu: Rua 2.012, Qd. Z, Lt. 26, Unid. 201, Parque Atheneu

17. Cras Redenção: Rua R-7, esq. c/ Alameda Jardim Botânico, Vila Redenção

18. Cras Pedro Ludovico: Praça Central, Qd. 60, Lt. 7 e 8, Setor Pedro Ludovico

19. Creas Norte: Alameda Capim Puba, nº 60, Qd. 01, Lt. 04, Setor Centro Oeste

20. Creas Noroeste: Rua da República c/ Cláudio Manoel da Costa, Qd. 20, Lt. 32, Setor Capuava

21. Creas Oeste: Av. C-12, nº 146, Qd. 66, Lt. 14, Setor Sudoeste

22. Creas Leste: Av. B, Qd. E, Lt. 10, Setor Água Branca

23. Creas Centro-Sul: Rua São Gotardo c/ Av. Progresso, Setor Esplanada dos Anicuns

24. Paço Municipal/Atende Fácil: Avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, Bloco C

25. GoiâniaPrev: Av. B, 155 – Setor Oeste, Goiânia

26. Câmara Municipal de Goiânia: Av. Goiás, 2001 – Setor Central, Goiânia

