Anunciado programa para ampliar acesso de alunos e professores à internet

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), disponibilizará 410 mil chips de dispositivos móveis e 28 mil tablets para estudantes e professores das redes estadual e municipais em situação de vulnerabilidade social e/ou oriundos de comunidades quilombolas e indígenas. A novidade foi anunciada na segunda-feira, 22.

A entrega é fruto do programa Conectividade Móvel, executado pela Seduc em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Ministério da Educação (MEC), a União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime) e prefeituras municipais. O objetivo é viabilizar o acesso da comunidade escolar às ferramentas de ensino remoto.

O Conectividade Móvel representa um investimento de mais de R$ 83 milhões na educação pública goiana. Por meio do programa serão distribuídos tablets e chips de dispositivos móveis para alunos e professores do Ensino Fundamental e Médio das redes estadual e municipais inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) ou matriculados nas escolas das comunidades quilombolas e indígenas.

A entrega terá início no dia 31 de maio, durante o XII Fórum Estadual Ordinário da Undime. Na ocasião, o programa será oficialmente lançado e haverá a entrega simbólica de 2 mil chips e 140 tablets da marca Positivo. As demais entregas serão feitas de forma escalonada às regionais da Secretaria de Educação, beneficiando professores e alunos que atendam aos requisitos.