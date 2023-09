Aos 43 anos, morre em São Paulo a campeã olímpica Walewska

A campeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei, Walewska, morreu em São Paulo, nesta quinta-feira, 21, aos 43 anos.

De acordo com a CNN, o Corpo de Bombeiros informou que Walewska caiu do 15º andar de um prédio na região dos Jardins, na zona oeste de São Paulo. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial, no mesmo bairro.

Mineira de Belo Horizonte, Walewska Moreira de Oliveira conquistou a medalha de ouro nas Olímpiadas de Pequim em 2008 e o bronze em Sidney 2000.

Ela jogou por vários clubes no Brasil e também na Europa. A ex-central se aposentou do vôlei em 2022.

Walewska tinha acabado de lançar sua biografia. Nesta semana, havia encontrado o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que falou de sua emoção ao se encontrar com a ex-capitã da seleção brasileira.

A jogadora é considerada um dos maiores pilares da sua geração no vôlei brasileiro. (Com Agência Brasil)