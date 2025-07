Aparecida abre 962 vagas de emprego pelo SIME nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 962 vagas de emprego por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME). As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema como canal oficial para divulgar suas vagas e encontrar profissionais qualificados.

As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura, acesse aqui . Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque:

•200 Atendente comercial

•150 Auxiliar de reposição logística

•102 Auxiliar de logística

•50 Motorista entregador

•48 Auxiliar operacional

•40 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

•34 Auxiliar de produção

•30 Movimentador de mercadoria

Outras oportunidades:

•16 Operador de caixa

•15 Ajudante de obras

•14 Atendente

•13 Consultor de vendas

•12 Ajudante de carga e descarga

•11 Auxiliar de cozinha

•11 Auxiliar de mecânico

•10 Auxiliar de depósito

•10 Desossador

•10 Vagas para PCD

•10 Servente de obras

•10 Soldador

Além de dezenas de outras funções, incluindo administrativo, marketing, segurança do trabalho e muito mais.

Onde se candidatar:

Unidades do SAC (sem agendamento):

Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento): Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábado (Buriti): das 8h às 13h

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Empresas interessadas em anunciar suas vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Acesso digital às vagas

Para facilitar o acesso às oportunidades, a Prefeitura lançou um serviço digital gratuito. Agora, o trabalhador pode se cadastrar online diretamente pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br

Após preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema permite também o envio do currículo diretamente à empresa contratante, com filtros por perfil profissional.

Com essa inovação, o candidato não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento. Todo o processo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade. O sistema é atualizado diariamente, permitindo acompanhar as novas vagas em tempo real.