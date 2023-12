Aparecida de Goiânia recebe Circuito Gastrô com show de Falamansa

A cidade de Aparecida de Goiânia está se preparando para um evento especial neste sábado, 16. A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Cultura e Lei Goyazes, está promovendo a 1ª edição do “Circuito Gastrô Aparecida”. O evento, que tem entrada gratuita, começará às 17h30 e será realizado no estacionamento da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG), na Rua Gervásio Pinheiro, no Residencial Village Garavelo.

O Circuito Gastrô contará com uma variedade de pratos de 20 restaurantes goianos, além de diversas atrações musicais, incluindo MPB, pagode, pop, pop rock e forró, com show do grupo Falamansa. “Será uma noite para o aparecidense apreciar a gastronomia goiana e muita música”, disse o prefeito Vilmar Mariano.

Além da música e da comida, os visitantes também poderão apreciar a decoração de Natal. “Os moradores poderão saborear pratos variados, curtir um forró do grupo Falamansa, além de se encantar com a decoração natalina na Praça da Cidade Administrativa, ao lado do Circuito Gastrô”, explicou o secretário de Cultura, Marcos Alcântara.

O evento é organizado pela CIA de Negócios e do Idheias Brasil e foi aprovado pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Lei Goyazes), que também contempla outros quatro municípios, como Goiânia, Pirenópolis, Cidade Ocidental e Trindade. A Lei Goyazes é uma iniciativa que concede benefício fiscal a empresas que apoiam projetos culturais, mediante abatimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).