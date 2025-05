Aparecida encerra o 1º trimestre com 125 mil carteiras assinadas, melhor marca em 12 meses

Aparecida de Goiânia tem 125 mil pessoas trabalhando no município com carteira assinada, o melhor índice dos últimos 12 meses. É o que destaca a Prefeitura de Aparecida sobre os dados de empregabilidade divulgados hoje (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números são de março deste ano e indicam um total de 125.091 vagas ocupadas em Aparecida, patamar 3,3% maior em relação a março de 2024 (121.057).

Na avaliação por trimestre, o desempenho de Aparecida na geração de empregos também é melhor em 2025, em comparação com 2024. Entre janeiro e março deste ano, o município teve, em média, 124.680 vagas ocupadas a cada mês, número 3,7% maior em relação a igual período de 2024, quando o índice mensal médio era de 120.223 vagas preenchidas.

“São números que traduzem bem o compromisso do nosso governo com a geração de emprego e renda no nosso município. Aparecida agora tem um Sistema Municipal de Empregos atuante, proativo, que capta vaga por vaga para conectar o candidato à empresa e se desdobra para aumentar as chances de contratação nas empresas”, comenta o prefeito Leandro Vilela.

Raio-x

O raio-x da empregabilidade em Aparecida aponta que entre todos os trabalhadores com carteira assinada, 44% atuam no ramo de prestação de serviços; 24% no comércio; 19% na indústria; 11% na construção civil; e 0,1% na agropecuária.

Wilma Almeida, secretária do Trabalho de Aparecida, atribui os resultados do Caged às vagas ofertadas semanalmente pelo Sime, o Sistema Municipal de Empregos. “Todas as centenas de vagas oferecidas semanalmente resultam da relação de confiança que construímos com as empresas da nossa cidade, que encontram na Prefeitura de Aparecida um parceiro sólido e relevante para divulgar suas vagas e já fazer a ponte entre o candidato e empresa.” Os interessados podem acompanhar as vagas diariamente pelo site trabalho.aparecida.go.gov.br.

