Aparecida realiza exposição de orquídeas e rosas do deserto neste fim de semana

A 17ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto de Aparecida será realiza de sexta a domingo, 3 a 5 de março, no salão de eventos do Centro de Cultura e Lazer José Barroso, ao lado da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

O evento que integra o calendário cultural do município é uma realização da Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult Aparecida).

Na sexta e no sábado a mostra estará aberta ao público das 8h às 20h; e no domingo das 8h às 17h. Nos três dias de exposição a entrada é gratuita.

Os visitantes poderão comprar vasos, substratos, adubos e receber explicações sobre o cultivo das plantas. A exposição vai reunir mais de 1.000 espécies de plantas.

As primeiras 200 pessoas que doarem dois quilos de alimentos não perecíveis, ganharão uma muda de orquídea (sem flor).

A expectativa da organização é receber cerca de 12 mil pessoas nesta edição. O evento é voltado para os apaixonados por plantas ornamentais e paisagismo.