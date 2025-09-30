Aparecida tem quase 2 mil vagas de emprego disponíveis

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, está com 1.944 vagas de emprego disponíveis nesta semana. As oportunidades são ofertadas por empresas instaladas no município que utilizam o Sistema Municipal de Emprego (SIME) como ferramenta oficial para divulgar suas demandas e selecionar profissionais.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas diretamente no portal da Prefeitura, na página da Secretaria do Trabalho: trabalho.aparecida.go.gov.br. O sistema reúne cargos em diferentes áreas, atendendo desde funções operacionais até vagas que exigem maior qualificação.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo é aproximar empresas e trabalhadores de forma prática e transparente, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e contribuindo para reduzir o desemprego na cidade.

Quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações pode entrar em contato pelo telefone (62) 99194-3491, onde a equipe da Secretaria do Trabalho oferece suporte para inscrições e orientações sobre os processos seletivos.

Vagas em destaque

• 490 Operador de telemarketing

• 315 Repositor de mercadorias

• 145 Auxiliar de produção

• 78 Ajudante Geral

• 74 Auxiliar de serviços Gerais

• 60 Ajudante de motorista

• 60 Motorista

Outras oportunidades

• 57 Operador de empilhadeira

• 50 Auxiliar de Reposição logistica

• 50 Representante comercial

• 50 Supervisor de logística

• 38 Servente de obras

• 37 Motorista de caminhão

• 31 Operador de Máquina

Onde se candidatar

Para tornar o acesso às vagas ainda mais fácil, a Prefeitura lançou um serviço digital e gratuito. O trabalhador pode fazer o cadastro online diretamente clicando aqui.

Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as vagas de acordo com o perfil profissional do candidato e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar. Tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade.

O trabalhador pode ainda procurar uma das Unidades do SAC abaixo (sem agendamento):

• Centro

• Cidade Administrativa

• Parque Flamboyant

• Vila Brasília

• Veiga Jardim

• Cidade Livre

• Polo Empresarial

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):

• Garavelo

• Buriti Shopping

• Araguaia Shopping

Horários: segunda a sexta, das 8h às 17h / sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.