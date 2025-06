Apostas goianas ganham prêmios na Mega-Sena e Lotofácil

A sorte bateu na porta de apostadores de Goiás. Nos últimos sorteios da Mega-Sena e Lotofácil, realizadas no sábado (7), apostas feitas em Cristalina e Goiânia levaram prêmios que somam mais de R$ 160 mil. Desde já, os sortudos devem comemorar os acertos e o retorno expressivo.

Na Mega-Sena, três apostas acertaram cinco números. Duas foram registradas em Cristalina e uma, em Goiânia. Cada uma rendeu exatamente R$ 44.356,88, totalizando mais de R$ 133 mil. Os jogos foram feitos nas lotéricas Mega Sorte, Casa Lotérica Goyana e também pelo Internet Banking da Caixa.

Além disso, a Lotofácil também teve ganhadores no estado. Quatorze apostas acertaram 14 números e dividiram mais de R$ 27 mil. Os números sorteados foram 03-04-06-07-11-12-13-14-16-17-19-21-22-23-24. Já na Mega-Sena, os números foram 04-05-17-27-52-56.

Apostar é simples e pode ser feito em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa. A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e sábados, sempre às 20h. O apostador precisa marcar de 6 a 20 números e pode optar pelas modalidades Surpresinha ou Teimosinha, aumentando as chances.

Então, quem quiser tentar a sorte na Mega-Sena e Lotofácil, deve apostar até as 19h do dia do sorteio. Para a Lotofácil, basta marcar entre 15 e 20 números em um total de 25. A cada concurso, milhares de pessoas apostam com esperança. E como mostra Goiás, ganhar é possível.