Apreensão de grande quantidade de cigarros contrabandeados no sul de Goiás

Em uma operação realizada pelo Comando de Operações de Divisas/COD da Polícia Militar de Goiás (PMGO), uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida. A ação aconteceu na região Sul de Goiás nesta terça-feira, 09.

Durante as diligências, as equipes do COD encontraram mais de mil quilos de cigarros, os quais tinham como destino cidades nas divisões de Goiás e Minas Gerais. Um dos indivíduos detidos durante a operação possui antecedentes criminais por contrabando e descaminho.

Além da carga ilícita, o COD prendeu um casal e apreendeu o veículo utilizado para o transporte e distribuição dos cigarros. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Jataí.

O prejuízo estimado para o crime é de R$ 140.000,00. O COD disponibiliza o número (62) 98116-0050 para denúncias.

Este episódio reforça o compromisso do COD – Comando de Operações de Divisas da PMGO como guarda das fronteiras, atuando no combate ao contrabando e outras atividades ilegais que afetam a segurança e a economia do país.