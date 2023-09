Vereadores aprovaram hoje, em Plenário, em última votação projeto de lei 057/2022, para desafetação de área em favor da Companhia de Saneamento de Goiás. O texto é de iniciativa da Prefeitura.

A solicitação do uso da área pública é para fins de ampliação do reservatório de água tratada da Saneago, localizado na Avenida do Povo, Quadra 01, Vila Mutirão I, no município.