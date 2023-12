Aprovado Plano Diretor de Arborização de Goiânia

O Plenário da Câmara aprovou, nesta quarta-feira, 27, projeto de lei complementar enviado pelo Poder Executivo, ainda na gestão de Iris Rezende, em 2020, que institui o Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Goiânia (PDAU). O projeto estabelece regras gerais para a política de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização na Capital.

Entre as medidas que devem ser tomadas com a aprovação do PDAU, está a substituição gradativa de mungubas, jamelões e gameleiras das ruas de Goiânia por espécies nativas do cerrado. O projeto original previa apenas a troca das mungubas, mas emenda conjunta dos vereadores Gabriela Rodart (PTB), Cabo Senna (Patriota) e Henrique Alves (MDB) incluiu as outras duas espécies no programa de substituição.

Emendas dos vereadores Paulo Magalhães (UB) e Denício Trindade (MDB) incluíram, respectivamente, a substituição de árvores sete copas e palmeiras imperiais também por espécies nativas. Em todos os casos, a justificativa para a substituição das espécies exóticas por plantas do cerrado são os danos ao calçamento provocados pelas raízes e riscos a motoristas, motociclistas e pedestres pela queda de frutos ou galhos.

A proposta mantém a proibição da poda ou retirada de árvores de vias públicas, a não ser quando realizadas pelo órgão ambiental ou de limpeza urbana do município. Em caso da existência de ninhos nos galhos, eles só poderão ser cortados após a desocupação pelos filhotes.

O projeto ainda prevê que o órgão ambiental pode constituir grupos de estudo com especialistas em engenharia, meio ambiente e biologia para definir o plano de trabalho para a substituição gradativa das espécies.