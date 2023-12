Araújo Jorge recebe doação de 300kg de cabelos da PRF

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) e mantenedora do Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ) recebeu, na última terça-feira (19), a doação de 300 kg de cabelo, entre naturais e sintéticos, que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A mercadoria está estimada no valor de R$326 mil.

“Este trabalho é uma parceria integrada entre a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal, que entendeu que o material poderia ser entregue a quem precisa. É muito satisfatório ver que hoje os cabelos chegaram ao Araújo Jorge e que os voluntários, com muita habilidade conseguem transformar esse cabelo em perucas”, disse o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Newton Morais.

Segundo o presidente da ACCG, Jales Benevides, em média, são distribuídas 19 perucas mensalmente no hospital, fruto da doação voluntária das pessoas. “É muito importante essa doação, porque a peruca é uma grande aliada na autoestima para as pacientes oncológicas e contribui para amenizar as dores emocionais causadas pela doença”, explica.

Doação de Cabelo

O HAJ tem 21 projetos de voluntariado e um dos que mais se destacam é o da doação de cabelos. As orientações são de que a mecha tenha no mínimo 25 cm, o cabelo pode ter química ou ser tingido e na hora de cortar e é preciso amarrá-lo para garantir que os fios não se soltem.

O cabelo precisa estar seco, já que pode mofar se estiver molhado ou úmido. De acordo com a gerente de relações institucionais da ACCG, Deuba Assunção, que coordena o programa de voluntariado do Hospital, responsável por receber e confeccionar as perucas para as pacientes, a recomendação é que a mecha esteja em plástico fechado. “O material que foi recebido será separado e os cabelos humanos seguirão para a confecção das perucas. Também lembramos que quem quiser doar pode entregar no Hospital ou enviar pelos Correios tomando os cuidados e seguindo as orientações”, ressaltou.

Para doação de cabelos, entre em contato:

(62) 3243-7004 e (62) 99702-1208