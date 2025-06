Arquiteto Jadir Mendonça é selecionado para mostra no Fica

O arquiteto Jadir Mendonça está entre os artistas selecionados para expor sua pintura de temática ambientalista durante o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece de 10 a 15 de junho, na cidade de Goiás. A mostra terá como palco o Palácio Conde dos Arcos, construído em 1721, e vai contar também com representantes de outras categorias como escultura, desenho, gravura, fotografia, vídeo-arte e instalações.

Discípulo de Frei Confaloni, Amaury Menezes e Sáida Cunha, Jadir vai participar com cinco acrílicas sobre tela, todas sintonizadas com o objeto e o mote principal do FICA deste ano, que é a busca do equilíbrio do clima a partir do cerrado e da savana brasileira. A diversidade de linguagens e a riqueza das manifestações culturais são os grandes destaques desta edição. “Minha pintura preocupa-se também a integração das cores da natureza com as tinhas”, diz ele.

Ano passado, sob patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura, Jadir Mendonça comandou individual de pinturas bastante prestigiada na Vila Cultural Cora Coralina, batizada de “Pé de Pau em Mato Verde”, composta por 53 telas em tinta acrílica. No mesmo local, em 2019, ele participou do 24º Prêmio Sesi Arte Criatividade com a obra “Pau sem Casca”, inscrita na categoria Artes Plásticas – modalidade pintura. Em 1993, quando deu os primeiros passos nas artes plásticas, Jadir marcou presença no Concurso Novos Valores da Casa Grande Galeria de Arte, em Goiânia.

Como arquiteto, Jadir construiu também uma carreira vitoriosa no serviço público. Atuou como Superintendente de Desenvolvimento Municipal da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás e foi diretor de Urbanismo e Programas Especiais da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional (AGDR). Como diretor de planejamento da antiga Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codeg), ele trabalhou na implantação da Vila Mutirão e dos bairros da Vitória, Primavera, Floresta, Boa Vista, São Carlos e São Domingos. Na década de 1980, participou da equipe técnica que deu vida ao Projeto Rio Formoso e edificou a Usina de Corumbá IV, no Entorno de Brasília.