Arraiá da Alego 2025 será lançado nesta terça-feira (10/6)

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) realiza, nesta terça-feira, 10, o lançamento oficial do Arraiá da Alego 2025. A cerimônia acontecerá às 12h, no saguão principal do Palácio Maguito Vilela, e marcará o início da programação da tradicional festa junina do Parlamento goiano, que será realizada nos dias 25 e 26 de junho.

Promovido com o objetivo principal de valorizar a cultura popular e fortalecer os laços entre servidores, parlamentares e a sociedade, o Arraiá da Alego se consolidou como uma das celebrações mais aguardadas do calendário interno do Legislativo goiano. Este ano, a festa promete ainda mais animação, com comidas típicas, danças, shows de artistas de renome nacional, além de atrações especiais.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo, o evento é mais do que uma celebração popular: é um momento de confraternização e de maior proximidade com toda a população. “Estamos preparando tudo com muito carinho para a nossa gente. Teremos grandes shows, barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras e apresentação de grupos juninos. Uma festa para toda a família e que, sem dúvidas, já faz parte do calendário festivo da nossa cidade”, afirmou Bruno Peixoto.

Todas as informações sobre a programação, atrações e retirada de ingressos do Arraiá da Alego serão divulgadas durante o evento de lançamento, que contará ainda com apresentações culturais e degustação de comidas típicas.

