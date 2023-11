Arroz com pequi é eleita a 2ª pior comida do mundo

Os goianos que lutem! O site TasteAtlas, dos Estados Unidos, que reúne avaliações gastronômica de seus usuários, elegeu o famoso “arroz com pequi” como a 2ª pior comida do mundo. A receita, que é uma das queridinhas dos goianos, e várias outras, foram avaliadas por 5.139 leitores do portal.

O arroz com pequi ficou empatado com o cuscuz paulista. Ambos receberam a nota de 3,1, mas por critérios não revelados, o cuscuz foi eleito como o pior entre os dois.

Em terceiro lugar, ficou o tareco. Um biscoito popular em Pernambuco. Ele é feito com farinha de trigo ou milho, ovos, baunilha e açúcar. Já em quarto lugar, ficou o kibebé, uma sopa ou ensopado farto feito de abóbora e cebola.

A maria-mole, tão apreciada nas festas juninas, ficou em quinto lugar, com 3,5. A salada de maionese teve nota 3,6 e ficou com o sexto lugar de piores comidas.

Veja lista completa abaixo: