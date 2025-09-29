Arrume as malas: 2026 terá recorde de feriados em dias úteis

O ano de 2026 promete ser um dos mais generosos da década para quem adora uma folga prolongada. De acordo com o calendário oficial, serão nove feriados nacionais caindo em dias úteis, o maior número dos últimos dez anos. Além disso, vários deles cairão em segundas e sextas-feiras, abrindo espaço para os famosos “feriadões”.
Entre os destaques está o Dia de Tiradentes (21/4), que será em uma terça-feira, e o Corpus Christi (4/6), ponto facultativo em uma quinta. Já datas como Dia do Trabalho (1/5), Independência do Brasil (7/9), Nossa Senhora Aparecida (12/10) e Finados (2/11) vão garantir descanso em segundas ou sextas-feiras. O Natal (25/12) também cairá em uma sexta.
O que claro, anima os trabalhadores, é a possibilidade de folgas extras com pontos facultativos, como as vésperas de Natal e Ano-Novo, além do Carnaval, que, embora não seja feriado nacional, é tradicionalmente concedido em boa parte do país.
Especialistas lembram que, por lei, os trabalhadores têm direito à dispensa nos feriados nacionais. Caso sejam convocados, devem receber compensação em descanso ou remuneração em dobro.
Confira, abaixo, a lista deste ano histórico!
Janeiro
- 1º de janeiro (quinta-feira): confraternização universal – feriado nacional
Fevereiro
- 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval – ponto facultativo
- 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo válido até as 14h
Abril
- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa – feriado nacional
- 5 de abril (domingo): Domingo de Páscoa
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes – feriado nacional
Maio
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho – feriado nacional
Junho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo
Setembro
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil – feriado nacional
Outubro
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional
Novembro
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados – feriado nacional
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República – feriado nacional
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional
Dezembro
- 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal – feriado nacional
- 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027 – ponto facultativo após as 14h
Com tantos dias de pausa espalhados ao longo do ano, 2026 será uma oportunidade para planejar viagens, descansar em família ou simplesmente curtir os dias livres!