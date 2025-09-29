Arrume as malas: 2026 terá recorde de feriados em dias úteis

O ano de 2026 promete ser um dos mais generosos da década para quem adora uma folga prolongada. De acordo com o calendário oficial, serão nove feriados nacionais caindo em dias úteis, o maior número dos últimos dez anos. Além disso, vários deles cairão em segundas e sextas-feiras, abrindo espaço para os famosos “feriadões”.

Entre os destaques está o Dia de Tiradentes (21/4), que será em uma terça-feira, e o Corpus Christi (4/6), ponto facultativo em uma quinta. Já datas como Dia do Trabalho (1/5), Independência do Brasil (7/9), Nossa Senhora Aparecida (12/10) e Finados (2/11) vão garantir descanso em segundas ou sextas-feiras. O Natal (25/12) também cairá em uma sexta.

O que claro, anima os trabalhadores, é a possibilidade de folgas extras com pontos facultativos, como as vésperas de Natal e Ano-Novo, além do Carnaval, que, embora não seja feriado nacional, é tradicionalmente concedido em boa parte do país.

Especialistas lembram que, por lei, os trabalhadores têm direito à dispensa nos feriados nacionais. Caso sejam convocados, devem receber compensação em descanso ou remuneração em dobro.

Confira, abaixo, a lista deste ano histórico!

Janeiro

1º de janeiro (quinta-feira): confraternização universal – feriado nacional

Fevereiro

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval – ponto facultativo

18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo válido até as 14h

Abril

3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa – feriado nacional

5 de abril (domingo): Domingo de Páscoa

21 de abril (terça-feira): Tiradentes – feriado nacional

Maio

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho – feriado nacional

Junho

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo

Setembro

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil – feriado nacional

Outubro

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional

Novembro

2 de novembro (segunda-feira): Finados – feriado nacional

15 de novembro (domingo): Proclamação da República – feriado nacional

20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional

Dezembro

24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h

25 de dezembro (sexta-feira): Natal – feriado nacional

31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027 – ponto facultativo após as 14h

Com tantos dias de pausa espalhados ao longo do ano, 2026 será uma oportunidade para planejar viagens, descansar em família ou simplesmente curtir os dias livres!