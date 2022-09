Arte Plena Casa Galeria recebe “Exposição do nada adiante”

A partir desta terça-feira, 27, a Arte Plena Casa Galeria realiza a “Exposição do nada adiante”, de Sandro Tôrres, que conta com a curadoria de Cristiano Lemes. “Do nada adiante” é uma proposta ao fruidor, de retornar às zonas nem sempre confortáveis de vazios pré-criativos; de sucumbir às tentações de novos cenários que se desenham. Com entrada gratuita, a exposição vai até o dia 20 de outubro e recebe visitantes de segunda à sábado, das 10h às 19h, na rua 89, no Setor Sul, em Goiânia. Os agendamentos podem ser feitos pelo (62) 98414-9617.

Graduado em Direito, Artes Visuais e mestre em História, Sandro Tôrres é um artista experiente, com diversas atividades no currículo, em trabalhos no cinema, teatro, televisão, literatura, produção cultural e artes visuais, além de crítico, curador e júri de salões. Tal trajetória sempre o colocou em lugares de questionamento e transbordamento em sua produção, e no exercício de estilística por meio da linguagem dialógica.

Com uma poética que transita entre as narrativas pessoais e encontra lugar na contemporaneidade, independente dos suportes utilizados, Sandro pontua sobre o que o público pode aguardar das obras na exposição: “Vamos do nada para algo em cada gesto, em cada momento criativo ou apenas ativo. O adiante do nada é ir além, e é nesse caminho que devemos seguir sempre, independente dos temores ao desconhecido, ao temerário.

Além de artista, Sandro também se considera um inquieto experimentador, apesar de tantos anos de carreira, e tem a gravura, o objeto, a instalação, o desenho e a pintura como parte das linguagens exploradas em suas obras. Entre 2020 até o momento, tem intensificado a produção no ateliê em Goiânia, de onde saíram as micro séries de desenhos, pinturas e objetos, a ponto de entender a necessidade de reunir, organizar e selecionar trabalhos para uma exposição solo com conceito, expografia e texto de defesa do trabalho.

Com o intuito de auxiliar no entendimento da produção, no recorte a ser exibido e no texto crítico, Sandro convidou o professor Cristiano Lemes, doutor em arquitetura pela Universidade do Porto (Portugal), com larga experiência em cultura visual e curadoria. Além disso, desde 2018, participa como curador e coordenador de espaços especiais da Feira de Artes Goiás (FARGO), a maior feira de artes em negócios do Centro-Oeste.