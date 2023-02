Artes de Carnaval: PAD e Urban Arts promovem exposição à céu aberto

Sinônimo de festa, alegria, cor, música, sol e folia, o Carnaval é uma paixão nacional capaz de traduzir identidade e expressão coletiva. Introduzido no país durante o período colonial, as manifestações artísticas carnavalescas ganharam, em terras tupiniquins, novos significados e se tornaram as principais festividades de todo o território brasileiro.

Seja no ritmo do samba, do maracatu, do frevo ou puxado pelos blocos de rua, trios elétricos ou pelas escolas de samba, o Carnaval pode ser caracterizado de múltiplas formas, sendo uma das datas comemorativas que mais mobiliza a sociedade brasileira.

Para celebrar toda essa potência artística do Carnaval, a PAD, uma das principais empresas brasileiras de mídia out of home, se une novamente à Urban Arts, galeria de arte com mais de 9 mil artistas independentes do Brasil e do mundo, para levar arte às ruas brasileiras.

Serão 13 ativos da PAD em importantes capitais Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Rio de Janeiro, que receberão trabalhos do portfólio da Urban Arts. Confira abaixo algumas das principais obras que estarão em exposição nas telas de mídia digital durante o Carnaval: