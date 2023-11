Artista plástica Vania Ferro abre exposição O Olhar Indagador

Um dos principais nomes das artes plásticas em Goiás, Vania Ferro abre, no dia 30 de novembro, a exposição individual de pinturas O Olhar Indagador, que será realizada a partir das 19h30 no Espaço de Artes Vania. As obras, produzidas nos últimos três anos, traduzem as buscas e indagações da renomada artista, que tem mais de 40 anos de carreira. A individual, realizada com recursos da Lei Goyazes, reúne 30 telas em acrílico sobre tela e técnica mista. A visitação, somente por agendamento, será aberta em 1º de dezembro e prossegue até 15 de dezembro.

A série, em que impera o estilo abstrato, foi produzida a partir do período da pandemia. Para Vania Ferro, a exigência do isolamento permitiu ao artista em geral a possibilidade de estar mais tempo consigo mesmo e de refletir sobre a natureza do próprio trabalho. “Esse ciclo de maior introspecção, que já é característica do fazer artístico, foi uma oportunidade de burilar melhor o que já estava dentro de nós – no contexto do sofrimento e seu potencial de crescimento. E dentro de mim só tem alegria, apesar das fases difíceis pelas quais passamos”, ressalta.

Na coletânea, explica a artista, expressam-se sentimentos aparentemente contraditórios, como a beleza e a dor. “Sabe quando o pôr do sol chega a doer na gente de tanta beleza?”, exemplifica Vania Ferro ao comentar algumas das inspirações das telas da exposição O Olhar Indagador.

“Esse é o meu melhor momento, uma das minhas fases mais ricas, das muitas que tive em minha jornada. Confesso que já tive posicionamentos artísticos mais rebeldes. No entanto, há alguns anos passei a me dedicar ao estudo da Filosofia e desde então senti uma mudança sutil, pois ela influencia a forma como nós nos enxergamos e ao mundo”, diz a artista.

Vania Ferro se define como uma artista de estilo “contemporâneo ousado”, sempre em busca do novo no conteúdo ou na forma de se expressar. “No entanto, independentemente da fase, meus traços são ágeis, o que dá um rastro bonito, com um resultado mais autêntico”, comenta.

Na exposição, que em sua maioria é composta por obras abstracionistas, a artista apresenta telas vibrantes e que cativam o espectador. Porém, ecos do figurativo de outras fases de sua carreira aparecem em alguns momentos, em especial por meio de pinceladas mais gestuais que evocam mãos ou figuras femininas, elementos recorrentes em sua iconografia.

A exposição O Olhar Indagador tem como curador Oscar D’Ambrosio, Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e História da Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e crítico de arte.

O estilo abstracionista característico da artista, que se expressa por meio de gestos seguros e fluidos, traz nessa série tonalidades fortes e quentes, como ressalta o curador Oscar D'Ambrosio. "O gesto pictórico de Vania Ferro traz escritas não reveladas. O seu fazer se diferencia justamente por uma dinâmica caracterizada por movimentos em que as cores quentes predominam na expressão visceral de uma visão interpretativa do mundo regida pelo fazer", aponta o curador.

Mesmo quando os brancos aparecem, continua D’Ambrosio, eles criam áreas que “possibilitam um descanso para o olhar, mas isso não se dá de maneira passiva”.

“Círculos também surgem de diversas maneiras, geralmente imperfeitos. Trata-se de um movimento dos pincéis que cativa o observador em um vórtice, indicando uma visceral construção do trabalho, regida pela expressão de uma produção sempre em busca de renovação”, afirma Oscar D’ Ambrosio.

Biografia

Natural de Paraúna, Vania Ferro é graduada em Artes Visuais pela UFG, onde fez Licenciatura em Desenho e Plástica e pós-graduação em Perspectiva Teórica Aplicada. Em sua longa e prolífica trajetória, ela tem se destacado tanto na produção artística própria quanto no papel de ativista e produtora cultural.

Ao todo Vania Ferro já apresentou mais de 30 exposições individuais e coletivas em espaços relevantes em Goiás, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC-GO), o Museu de Arte de Goiânia (MAG), Casa Grande Galeria de Arte e Itaú Galeria, entre outros. A artista também já fez exposições em Brasília, São Paulo, Minas Gerais e Recife, além de Paris, Nova York, Lima e Cidade do México.

Em 1987, logo após o acidente com o Césio-137 em Goiânia, ela participa do programa Perdidos na Noite , apresentado por Fausto Silva. No palco do programa, Vania pintou uma tela ao vivo. “Foi um belo e necessário gesto do apresentador, que queria alertar a população sobre o preconceito e as hostilidades vividas pelos goianos após a tragédia do Césio-13”, recorda-se a artista.

Embora a pintura sobre tela seja predominante em sua carreira, a artista também se destaca também como escultora, além de se sobressair na criação de painéis e murais, como na Biblioteca do Instituto Federal de Goiás. No final dos anos 80, ela participa do Programa Galeria Aberta da Secretaria de Cultura de Goiás, pintando painéis nos ônibus da cidade. Em 1996, produz dois painéis para o Banco Central do Brasil em Paris.

Em 2000, organiza o concurso 500 Minutos de Arte, em comemoração aos 500 anos do Brasil. Em 2002,Vania Ferro organiza o Projeto SOS Goiás Velho. Em 2005, após experiências em conselhos estaduais e municipais de cultura, ela vê a necessidade de uma entidade que representasse as artes plásticas em particular e funda a Associação Goiana de Artistas Visuais (AGAV-GO), da qual já foi presidente por dois mandatos.

“Criar e produzir os meus projetos artísticos individuais é algo maravilhoso, mas poder contribuir como ativista cultural para o fomento e divulgação da arte e dos artistas goianos, como pude fazer por tantos anos em projetos diversos, é muito gratificante”, destaca Vania Ferro.

Em 2019, ela inaugurou o Espaço de Artes Vania FFF, onde funciona uma galeria e o atelier da artista. No espaço também são promovidos regularmente saraus e apresentações artísticas diversas.

Recentemente a artista participou da exposição coletiva de inauguração da Casa Thomas Jefferson de Goiânia e do projeto Goiânia ArteDoor, da AGAV-GO. Ela também participa como convidada da exposição Goiânia 90 anos – da chegada do Modernismo ao início do Contemporâneo, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.