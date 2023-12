“As aventuras de Poliana” estreia nos cinemas, nesta sexta

As salas de cinema que se preparem, porque a criançada vai invadi-las neste fim de semana! Isso porque o tão aguardado filme “As aventura de Poliana” entra em cartaz nesta sexta-feira (30).

No longa, Poliana e seus amigos precisam definir o que farão agora que se formaram. A jovem quer estudar em uma faculdade no exterior, porém Otto, seu pai, não permite que a filha estude fora do país por não achar que ela seja madura o suficiente. Para tentar realizar seu sonho, Poliana tem uma ideia: trabalhar no Maya Palace, um Eco resort paradisíaco à beira-mar, para provar sua independência. João, seu namorado, Kessya e Luigi topam ir juntos. Porém, nada no hotel é o que parece ser.

O filme será exibido nas salas de cinema do Aparecida Shopping. Confira a programação completa:

As aventuras de Poliana (Idioma Original) (As aventuras de Poliana)

01/12/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

02/12/2023 – Sábado: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

03/12/2023 – Domingo: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

05/12/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h – 21:00h

As Marvels (D) (Dublado) (The Marvels)

30/11/2023 – Quinta-Feira: 17:10h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 17:10h

02/12/2023 – Sábado: 17:10h

03/12/2023 – Domingo: 17:10h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 17:10h

05/12/2023 – Terça-Feira: 17:10h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 17:10h

Five Nights At Freddy’s: O Pesadelo Sem Fim (D) (Dublado) (Five Night At Freddy’s)

30/11/2023 – Quinta-Feira: 17:50h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 17:50h

02/12/2023 – Sábado: 17:50h

03/12/2023 – Domingo: 17:50h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 17:50h

05/12/2023 – Terça-Feira: 17:50h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 17:50h

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (D) (Dublado) (The Hunger Games – The Ballad Of Songbirds and Snakes)

30/11/2023 – Quinta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

02/12/2023 – Sábado: 15:10h – 18:20h – 21:30h

03/12/2023 – Domingo: 15:10h – 18:20h – 21:30h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

05/12/2023 – Terça-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

Napoleão (D) (Dublado) (Napoleon)

30/11/2023 – Quinta-Feira: 14:40h – 21:10h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 14:40h – 21:10h

02/12/2023 – Sábado: 14:40h – 21:10h

03/12/2023 – Domingo: 14:40h – 21:10h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 14:40h – 21:10h

05/12/2023 – Terça-Feira: 14:40h – 21:10h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 14:40h – 21:10h

O Jogo da Invocação (D) (Dublado) (All Fun and Games)

30/11/2023 – Quinta-Feira: 15:20h – 19:30h – 21:20h

01/12/2023 – Sexta-Feira: 15:20h – 19:30h – 21:20h

02/12/2023 – Sábado: 15:20h – 19:30h – 21:20h

03/12/2023 – Domingo: 15:20h – 19:30h – 21:20h

04/12/2023 – Segunda-Feira: 15:20h – 19:30h – 21:20h

05/12/2023 – Terça-Feira: 15:20h – 19:30h – 21:20h

06/12/2023 – Quarta-Feira: 15:20h – 19:30h – 21:20h