As declarações polêmicas do presidente da federação

Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei de Freitas, abordou diversos assuntos importantes, entre eles, a eleição de Samir Xaud para a presidência da CBF, a diminuição das datas para as disputas dos campeonatos regionais e a saída de Ednaldo Rodrigues do comando da Confederação Brasileira de Futebol. Como dizia Magalhães Pinto, “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. Parece que no futebol também é assim.

Há pouco mais de um mês, o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi reeleito por maioria absoluta dos votos de clubes e Federações. Nenhum voto contrário. Algo de impressionar. Pouco tempo depois, o mesmo dirigente que agradava em cheio o complexo mundo do futebol brasileiro, foi retirado do cargo pela justiça do Rio de Janeiro acusado de cometer irregularidades, entre elas, a falsificação de assinaturas. O mundo dos bastidores do futebol brasileiro deu um verdadeiro “cavalo de pau” e em poucos dias estava eleito o novo presidente da CBF, o desconhecido presidente em exercício da Federação Roraimense de Futebol, médico Samir Xaud.

Xaud dirigia a Federação de Roraima por procuração. O Presidente de fato é seu pai, que preside essa entidade há mais de 40 anos. O que mais impressionou a todos nesse contexto foi a capacidade de articulação de algumas Federações em torno do nome de Samir Xaud e por que ele foi o escolhido. O Presidente da Federação Paulista, a mais forte do Brasil, foi preterido em favor de Samir Xaud. Reinaldo Carneiro Bastos, que em tese, seria o nome com maior potencial para vencer as eleições na CBF, sequer conseguiu registrar sua chapa. A Federação Goiana de Futebol, através de seu presidente Ronei de Freitas, participou das articulações que elegeu Samir Xaud na CBF. Freitas disse também que Reinaldo Carneiro, da Federação Paulista, não obteve êxito em sua pretensão, em função da existência de problemas em sua gestão na Federação Paulista.

Apoio da FGF

Ronei Freitas foi um dos articuladores para a eleição de Samir Xaud. Freitas acredita que, com Samir, o futebol brasileiro vai reconquistar seu prestígio internacional. Ronei negou com veemência a notícia divulgada dando conta de que Ednaldo Rodrigues teria aumentado em 300% o salário dos presidentes de Federações. “É uma mentira, pelo menos nos caso das Federação Goiana de Futebol isso nunca aconteceu. Meu salário era de R$ 50 mil e continua sendo esse mesmo valor”. Ronei de Freitas acredita que o futebol brasileiro começa a trilhar novos caminhos a partir de agora. Samir é um jovem médico, sem vícios, bem intencionado, que chega com boas ideias para mudar os destinos do nosso futebol.

Regional com 11 datas

Uma das propostas apresentadas pelo presidente da CBF, Samir Xaud, é a diminuição do número de datas para os campeonatos regionais. Segundo ele, os estaduais deixarão de ser disputados em 16 datas para uma nova formatação de 11 datas. A proposta é vista com preocupação pelos dirigentes de Federações e Clubes de futebol, que acham difícil fazer um campeonato estadual em tão pouco tempo. Em Goiás, por exemplo, o campeonato é muito disputado, existe muita rivalidade em jogo, por isso, vale a pena rever essa posição e manter o torneio regional com as 16 datas. Essa é a posição da maioria dos clubes da primeira divisão de Goiás.

MOSAICO…

+++ O Goiás está decidido a liberar os jogadores Zé Hugo, Douglas Teixeira e Facundo Barceló, para dar lugar a outras contratações que estarão chegando com a abertura da janela de junho.

+++ Há quem diga em parte da imprensa e da torcida atleticana, que Adson Batista demonstra cansaço no comando do Dragão. O dirigente já não apresenta mais a mesma disposição para comandar uma reação do clube campineiro.

+++ O presidente do Vila Nova, Hugo Bravo, tem comentado nos bastidores que não vê outra alternativa que não seja o corte de despesas para viabilizar o clube no campeonato brasileiro da série B. Vem dispensas por aí.

+++ O ponteiro Amorim, da equipe de Volei do Goiás foi convocado para a seleção brasileira de novos Sub-26 e vai disputar o Universíade no mês de julho, na Alemanha.

+++ O técnico Carlo Ancelotti planeja fazer uma imersão no futebol brasileiro. Pretende estreitar laços com treinadores e assim não se sentir um estranho no ninho.

+++ O zagueiro Lucas Ribeiro não poderá jogar contra o Atlético no sábado. Terá que cumprir suspensão automática e em seu lugar o favorito é Luiz Felipe, ex-Atlético.

+++ Adson Batista demonstra preocupação com o público do clássico contra o Goiás no Antônio Accioly. Adson pede que os torcedores esqueçam os últimos resultados negativos e apoiem o time no sábado.