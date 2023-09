Assistente virtual tira dúvidas sobre IPVA pelo WhatsApp

A Secretaria da Economia, por meio da Gerência de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), criou a Alice, assistente virtual que pode ser acessada pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas sobre todos os serviços referentes ao IPVA disponibilizados no site da pasta. A Alice atende pelo número (62) 99427-9777.

Por meio da novidade, o contribuinte tem acesso a informações gerais sobre serviços como pagamento, compra e venda de veículo, processos tributários/dívida ativa, benefícios fiscais do IPVA, benefícios fiscais para aquisição de veículo, desconto da Nota Fiscal Goiana, contatos, acompanhamento de processos, entre outros.

A assistente virtual segue plano de ação do governo Ronaldo Caiado de aproximar o cidadão dos serviços prestados pelo Estado. “Essa é uma premissa da Secretaria da Economia que tem sido repassada para todas as superintendências e gerências: a de desenvolver ferramentas que busquem a excelência dos serviços prestados ao contribuinte, para que ele não perca tempo e tenha respostas rápidas para suas demandas”, sintetiza a secretária Selene Peres Peres Nunes.

O gerente de IPVA, Jorge Arêas, ressalta que “a ferramenta virtual foi criada pensando no contribuinte que cada vez mais se familiariza e recorre aos meios tecnológicos para fazer o pagamento de tributos, tirar dúvidas e acessar serviços, sem a necessidade de se dirigir aos órgãos públicos ou aguardar o atendimento telefônico, o que gera economia de tempo e de dinheiro”, resume.

Pagamento do IPVA

A Gerência de IPVA reforça que o chat não presta serviço, presta informação, esclarece dúvidas sobre onde solicitar determinado serviço, como proceder e/ou solicitar. Sobre a quitação do tributo, um dos serviços mais procurados, a Alice esclarece sobre o prazo de pagamento, valor, responsável pelo pagamento e que caminho seguir antes ou depois do vencimento, de forma clara e intuitiva.