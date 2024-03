Atendimento no Hugol passa a contar com dois novos tomógrafos

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), passa a contar, a partir desta semana, com dois novos tomógrafos de última geração. A unidade, de alta e média complexidade do Governo de Goiás, é referência em cardiologia, neurologia, traumatologia e queimaduras. Os dois novos equipamentos vão atender 5 mil pacientes por mês, com mais tecnologia e precisão.

O secretário de Estado da Saúde, Rasível Santos, destaca a importância da inovação e do investimento constante em saúde. “A população tem o direito de ter acesso ao melhor e mais moderno tratamento gratuito e pelo SUS. Nosso compromisso é aprimorar cada vez mais o atendimento de qualidade, como preconiza o governador Ronaldo Caiado”.

O investimento para aquisição dos novos aparelhos foi de R$ 5,2 milhões. Os dois tomógrafos representarão um aumento significativo na capacidade de diagnóstico e na agilidade dos procedimentos médicos de urgência no Hugol. Em 2023, foram realizados em média 5,4 mil exames de tomografia por mês, tanto de pacientes adultos quanto de pacientes pediátricos.

Tecnologia

O Hugol já possuía dois aparelhos de tomografia, sendo um de 16 e um de 64 canais, que foram substituídos por dois aparelhos mais modernos. Os novos equipamentos podem chegar até 160 canais, ou seja, são muito mais rápidos e com o dobro de qualidade de imagem.

“Quanto maior o número de canais, maior a rapidez na aquisição de imagens, maior a qualidade dos exames e menor a radiação para o paciente. Essa atualização significa não apenas uma melhoria na qualidade dos exames, mas também uma significativa redução no tempo de espera, refletindo nosso compromisso contínuo com a excelência no cuidado da saúde.”, explicou o diretor geral da unidade, Dr. Hélio Ponciano Trevenzol.