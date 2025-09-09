Atlético e Vila Nova empatam e terminam a rodada longe do G4

O técnico Rafael Lacerda, do Atlético, valorizou o empate contra o Novorizontino, considerando que o jogo foi na casa do adversário e também porque seu time saiu perdendo e buscou a igualdade no marcador durante a partida. O treinador avaliou que seu time enfrentou um adversário forte, mas o sistema adotado pelo Dragão, segundo Lacerda, funcionou bem. Essa pode ser a visão de quem pretende defender seu trabalho e o grupo de jogadores sob seu comando, mas na verdade, o Atlético realizou não uma grande partida, fez um primeiro tempo muito ruim e levou três bolas no travessão do goleiro Airton.

Com o resultado, o Dragão chegou a 11 empates, em 25 jogos, na série B. Ao lado do Remo, é o time que mais empatou na competição, somou apenas 32 pontos até o momento e ocupa a 13ª colocação. Segundo Adson Batista, o rubro-negro enfrentou um adversário de muita qualidade jogando em seus domínios, mas o time fez uma boa partida. “Poucos jogadores não foram bem no jogo, como foi o caso do lateral esquerdo Guilherme Romão”. Sensato, Adson elogiou o trabalho do técnico, que acertou na escalação e nas alterações realizadas durante o jogo. O Atlético volta a campo na próxima terça-feira contra o Avaí, no estádio Antônio Accioly.

Vila tropeça em casa

O Tigre até que fez um bom primeiro tempo na partida contra o Athletic, saiu na frente no marcador com gol de Junior Todinho, mas cedeu o empate ao adversário, gol marcado por Ronaldo Tavares. Com esse resultado, o Athletic acumula três partidas sem vitória, enquanto o Vila Nova caiu para a 10ª colocação com 35 pontos ganhos, aumentando a distância para a Chapecoense, no momento a quarta colocada com 41 pontos. Para complicar ainda mais a situação do time vilanovense, seus principais adversários venceram na rodada, mantendo a disputa por uma vaga no G4 mais acirrada.

Empatar em casa contra um time que luta contra o rebaixamento acaba por provocar um ambiente de desconfiança no Vila. O técnico Paulo Turra parece não conseguir manter o pensamento de time com muita intensidade, que prevaleceu no início de seu trabalho, quando venceu o Paysandu em Belém e o Goiás no OBA. Aliás, em sua entrevista, Paulo Turra mencionou de novo a vitória sobre o Goiás, reforçando a tese de que o Vila vive por um triunfo sobre o Goiás. Para tentar se recuperar na competição, o Vila volta a campo no próximo sábado contra o Clube do Remo, jogo que mais uma vez será realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O volante Nathan Melo, ex-Goiás, fez sua estreia com a camisa Colorada. O ex-craque esmeraldino Matinha, compareceu ao OBA para prestigiar a primeira partida do filho com a camisa do Vila Nova.

Ambiente de preocupação na Serrinha

A queda de produção do Goiás no final do primeiro turno para o início do segundo, tem preocupado os dirigentes esmeraldinos. A causa da oscilação do time na competição ainda não foi identificada, ou pelo menos não foi divulgada. Há quem afirma que as contratações do zagueiro Tite e do meia atacante Wellington Rato, com salários bem acima dos demais jogadores, tenha provocado a queda de produção do elenco. Outros dizem que o grupo já não atende mais o comando de Vagner Mancini. As diversas improvisações em posições onde existem jogadores que podem ser titulares, também teria provocado a insatisfação entre os jogadores. Com a falta de informações oficiais, proliferam boas e más notícias, que podem ser verdadeiras ou não.

O fato é que o Goiás está perdendo posições importantes na competição. Se existe algum problema no elenco, a diretoria precisa detectar e resolver, caso contrário o título e até o acesso para a série A poderão estar escapando entre os dedos. As perguntas que precisam ser respondidas são: existem salários e premiações atrasados? Existem problemas de relacionamento entre os jogadores? O grupo convive bem com o técnico Vagner Mancini? Ao que se sabe, os salários são quitados absolutamente em dia. Os demais questionamentos só a diretoria poderá responder.

MOSAICO

>>> O técnico Vagner Mancini tentou aliviar as tensões sobre os erros em cobranças de penalidades no Goiás, afirmando que a partir de agora ele será o cobrador oficial do time. Tadeu errou duas penalidades e por último, Anselmo Ramon cobrou na trave na derrota contra o Botafogo-SP.

>>> Segundo Mancini, o momento é de passar confiança aos jogadores, porque novas penalidades vão acontecer. Os cobradores do Goiás, pela ordem, são Wellington Rato, Anselmo Ramon e Tadeu.

>>> O técnico Jair Ventura comemorou como nunca a vitória do Avaí sobre o Goiás. Parecia extravasar alguma contrariedade em relação ao time esmeraldino. Deveria ser o contrário, pois em sua última passagem pelo time da Serrinha, ele fez um péssimo trabalho.

>>> O ex-jogador do Goiás Matinha, parecia não se sentir muito à vontade ontem a noite no OBA. Matinha foi ao jogo entre Vila e Athletic para prestigiar a estreia de seu filho Nathan Melo, no meio de campo do alvirrubro.

>>> O goleiro Tadeu e o atacante Pedrinho vão desfalcar o Goiás na próxima partida contra o líder Coritiba na sexta-feira. Tadeu está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e Pedrinho saiu do último jogo sentindo uma entorse no joelho.

>>> O atacante Junior Todinho reclama de uma penalidade sofrida antes da jogada que culminou com o gol de empate do Athletic. O VAR revisou o lance e não encontrou nenhuma irregularidade.