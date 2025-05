Atlético estreia técnico em BH. Vila volta de Cuiabá com derrota

O técnico Fábio Matias faz sua estreia na noite de hoje em Belo Horizonte contra o América Mineiro, jogo válido pela nona rodada do campeonato brasileiro da série B. Essa é a terceira experiência com técnico esse ano no Atlético, que precisa como nunca de uma vitória para melhorar sua posição na tabela de classificação. O time atleticano ainda não se encontrou em 2025. Desde sua contratação em 16 de maio, o novo treinador teve tempo suficiente para aplicar sua metodologia de trabalho visando ajustar taticamente a equipe em busca de uma vitória hoje a noite no estádio Independência.

O Atlético vai encontrar um adversário que também realiza uma campanha apenas regular na série B. A equipe mineira soma apenas 10 pontos, não vence há quatro rodadas e vai em busca da reabilitação para tentar iniciar uma reação no campeonato brasileiro. Se o Coelho não faz boa campanha na série B, o time conta como vantagem o fato de não perder em seu estádio há mais de um ano. O clube mineiro também conseguiu efeito suspensivo em favor do jogador boliviano Miguelito, ele que estava suspenso em cinco jogos por injúria racial após denúncia do jogador Alano, do Operário do Paraná.

Derrota em Cuiabá

O Vila Nova é mesmo muito previsível. Joga bem em Goiânia e muito mal fora de casa. Ontem foi assim novamente. Fez uma partida sem nenhum brilho e acabou perdendo para o Cuiabá por 1 a 0 e com isso caiu uma posição na tabela de classificação. É o quarto colocado e não deve sair do G4 até o final da rodada. Ninguém da comissão técnica ou diretoria consegue explicar porque o time é um jogando em casa e outro completamente diferente fora de Goiânia. Mas é o que aconteceu mais um vez ontem em Cuiabá. Aliás, o time matogrossense é muito limitado, mas encontrou um adversário sem inspiração pela frente. Para piorar, o meia Diego Torres foi expulso no início do segundo tempo, dificultando ainda mais as coisas para o colorado goiano.

A esperança da torcida vilanovense é que o próximo jogo será no OBA contra o Novorizontino, partida que será realizada na próxima sexta-feira. O torcedor colorado acredita que jogando em seus domínios o time possa voltar a vencer e se fortalecer novamente entre os quatro primeiros colocados. Vila e Novorizontino tem a mesma pontuação na tabela, mas o Tigre contabiliza uma vitória a mais, por isso aparece melhor colocado na tabela. Depois do jogo com o Novorizontino, o Vila volta a jogar fora de casa, desta feita contra o Criciúma, que faz uma péssima campanha nesta série B, onde ocupa a penúltima posição na classificação.

RÁPIDAS…

+++ Não existe possibilidade de Rafael Tolói voltar ao Goiás por enquanto. O jogador pretende jogar mais temporada na Europa, onde ainda tem mercado.

+++ Neymar ficou fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti. É a primeira demonstração de coerência e competência do treinador italiano. Neymar está mal, é reserva do Santos e não merece uma convocação.

+++ Caio Dantas e Shaylon estarão à disposição de Fábio Matias para o jogo desta noite contra o América MG. Os dois atletas estavam entregues ao Departamento Médico do Clube.

+++ O centroavante Valter, ex-Goiás, não está sendo aproveitado no time titular do Tupy de Jussara, time que disputa a divisão de acesso do campeonato goiano. Valter perdeu 45 quilos e está pronto para jogar futebol.

+++ Três italianos, um inglês e dez brasileiros formam a comissão técnica de Carlo Ancelotti no Brasil. Será que esse time todo vai fazer a seleção brasileira jogar futebol?

+++ O Goiânia continua fazendo seu torcedor sofrer em 2025. Foi rebaixado no campeonato goiano, faz uma campanha horrorosa na série D e demitiu mais um treinador. Nem a SAF salva o Galo…

+++ Enquanto o Atlético faz jogo difícil em Belo Horizonte contra o América, no Goiás o ambiente é de absoluta tranquilidade. O time se prepara para o clássico de sábado no Antônio Accioly, contra o Dragão.