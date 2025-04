Atlético mostra suas “credenciais’’

No começo parecia que o Athletic passaria pelo Atlético Goianiense como um rolo compressor. Mostrando um futebol ofensivo, de toques rápidos, o time mineiro logo fez o primeiro gol do jogo. E continuou jogando bem, perdendo ótimas oportunidades de liquidar a partida, mas não o fez e antes do final do primeiro jogo o Atlético empatou. O segundo tempo foi diferente, o Atlético voltou melhor e o adversário não tinha mais a mesma força do primeiro tempo. Sentiu a falta de condicionamento físico, enquanto o técnico Cláudio Tencati fez alterações precisas e liquidou a partida sem maiores dificuldades. O lateral Raí Ramos foi o destaque do Atlético. Mesmo sendo considerado reserva, entrou no lugar do titular Marcinho e acabou sendo o responsável pela vitória na partida de ontem.

O Goiás está em Belém do Pará, onde enfrenta o Paysandu amanhã pela primeira partida das finais da Copa Verde. O time não terá o atacante Pedrinho, um dos principais jogadores do ataque esmeraldino, que continua entregue ao Departamento Médico. De Belém, o Goiás segue direto para Curitiba, treina por lá, depois segue de ônibus para Ponta Grossa onde no sábado enfrenta o Operário Ferroviário, campeão paranaense. A Diretoria do Goiás ainda não oficializou, mas a informação é que o centroavante Anselmo Ramon é jogador do clube da Serrinha. Na negociação, Breno Herculano vai para o CRB e a diferença será paga em parcelas pelo Goiás.

A torcida tem dois motivos para comemorar: a contratação de um goleador e a saída de Herculano. O meia Regis também deixou o Goiás e assinou contrato com o Clube do Remo. Que seja feliz por lá, porque no Goiás não deixa boas lembranças. A diretoria esmeraldina errou demais esse ano. Contratou Edson Carioca e teve que emprestá-lo porque não conseguiu jogar. O mesmo aconteceu com Regis, Herculano, que já saíram, Zé Hugo e Arthur Kaíque que também devem ser liberados. Contratações equivocadas custam caro para o clube. São dispendiosas na hora de contratar e na hora de dispensar mais ainda. É a má gestão financeira do Goiás refletindo na atual crise técnica do time esmeraldino.

Mais um volante

No Vila Nova, o grande problema continua sendo o ataque, mas o time está contratando mais um volante. Parece uma obsessão dos times de Goiânia contratar volantes. No Goiás e no Atlético também é assim. Agora o campeão goiano deverá anunciar Diego Miticov, de 22 anos, que estava no Betim de Minas Gerais. O atleta jogou algumas partidas como titular do Cruzeiro, naquele time de 2022 que foi campeão brasileiro da Série B. Encerrada a primeira rodada da segunda divisão, o Vila aparece em 19º lugar. É claro que o campeonato está só começando e muita coisa pode acontecer ainda, mas é bom reagir logo, a vice-lanterna incomoda em qualquer situação.

Sabe quem está de volta ao futebol goiano? Walter, o centroavante que fez sucesso no Goiás em 2013. Com 35 anos e 40 quilos mais magro, o atacante assinou contrato com o Tupy de Jussara para disputar a Divisão de Acesso do campeonato estadual. A Diretoria do Tupy noticiou a contratação através de suas redes sociais dizendo que “tem a honra de participar do recomeço da carreira do artilheiro”. Por sua vez, Walter revelou estar muito feliz e muito focado para ajudar o Tupy a subir para a divisão de elite do futebol goiano. Walter disse ainda que espera ser abraçado novamente pelo torcedor goiano, como já aconteceu no passado jogando com a camisa esmeraldina. O Tupy de Jussara faz sua estreia na Divisão de Acesso jogando em casa contra o Trindade.

Na Série D, três times goianos precisam regularizar seus estádios antes do início da competição. São os casos de Aparecidense, Goianésia e Goiatuba que ainda não enviou parte da documentação exigida pela CBF. Ontem a Confederação anunciou o adiamento do início da Série D para o dia 19 de abril, tempo suficiente para que todos os clubes regularizem sua situação junto à entidade organizadora do campeonato. Inicialmente a competição estava marcada para iniciar no dia 12 de abril. Segundo a CBF, o adiamento não vai gerar prejuízos ao calendário da Série D.