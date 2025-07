Atlético pode perder seu principal atacante

O atacante Marcelinho, o mais eficiente do Atlético, não joga contra o Criciúma na próxima sexta-feira, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Paysandu. Mas essa não é a maior preocupação do técnico Fábio Matias e do torcedor atleticano. Como tem se destacado vestindo a camisa do time atleticano, Marcelinho tem sido observado por vários clubes e pode deixar o Dragão na atual janela de transferências.

Marcelinho já marcou cinco gols na série B, está emprestado pelo Tombense e pode ser negociado a qualquer momento. Mas o Atlético já se movimenta para substituir seu artilheiro. Deve oficializar a contratação do uruguaio Luciano Cosentino, de 24 anos e que atualmente defende o Montevideo Wanderes. Para o jogo de sexta-feira, Fábio Matias tem dificuldades para escalar o Dragão. Com a ausência de seu artilheiro, os uruguaios Alejo Cruz e Federico Martínez , além do criticado Talisson são opções para a posição. O prata da casa, Yuri Alves e o atacante Kelvin também podem aparecer como titulares para encarar o Criciúma.

Volante criado no Goiás acerta com o Vila

O volante Nathan Melo praticamente nasceu na Serrinha. Filho do ex-jogador Matinha, o meia deu seus primeiros passos nas escolinhas de futebol do time esmeraldino. Ficou na Serrinha até subir para a equipe principal e depois ser liberado para jogar no ABC de Natal. Bom jogador, Nathan Melo acabou sendo contratado pelo maior rival de seu time de origem, Nathan foi apresentado oficialmente e pode aparecer no time titular nas próximas partidas.

Com a chegada de Nathan Melo, o Vila Nova não pretende fazer mais nenhuma contratação na atual janela de transferências. Só contrata caso apareça alguma oportunidade interessante no mercado, caso contrário vai com esse elenco até o final da temporada. É suficiente para subir? Só o tempo dirá, mas parece muito difícil. O primeiro turno já está terminando e o Vila ocupa a 9ª colocação com 23 pontos, apenas dois pontos do Cuiabá, o quarto colocado. A distância do Cuiabá parece muito pequena, mas ultrapassar o time cuiabano é tarefa difícil. O Cuiabá vem fazendo uma campanha de reação e já entrou no G4, por isso, além de vencer suas próximas partidas, o Vila precisa torcer por tropeços do time do Mato Grosso.

Ambiente de paz na Serrinha

A liderança compartilhada com o Curitiba, ambos com 33 pontos, garante um ambiente de muita tranquilidade pelos lados da Serrinha. O time ainda tem três jogos para realizar no primeiro turno e já alcançou a metade dos pontos necessários para garantir o acesso à série A. Pode chegar a 42 pontos, o que representaria iniciar o segundo turno com o caminho carimbado para a conquista de seu principal objetivo na temporada. Mas o Goiás quer mais, quer o terceiro título da série B do campeonato brasileiro. O elenco está unido, não há negociações que possam tirar jogadores do elenco esmeraldino.

O que se comenta é que o lateral Lucas Lovat e o atacante Zé Hugo podem deixar o Goiás, caso apareçam clubes interessados nos jogadores. No próximo sábado, o alviverde volta a campo para enfrentar o Cuiabá no estádio Hailé Pinheiro, jogo marcado para às 16 horas. Nesse compromisso o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o atacante Wellington Matheus, que cumprirá suspensão automática, mas tem como opções os recém-contratados Wellington Rato e Moraes, além de Jajá, que vem entrando no decorrer das partidas com bom desempenho.

MOSAICO

>>> Dispensado pelo Fortaleza depois da derrota para o rival Ceará, o técnico Juan Pablo Vojvoda está livre no mercado e pode assinar contrato com o Grêmio de Porto Alegre. Vojvoda ficou quatro anos no Fortaleza e vivia momentos difíceis no comando do time com nove derrotas seguidas.

>>> A crise continua dominando o ambiente no Flamengo. O técnico Felipe Luiz libera os jogadores Lorran e Matheus Gonçalves, que devem deixar o rubronegro na atual janela de transferências.

>>> Por outro lado, dois atletas estão sendo especulados na Gávea. Nomes como Carrascal e Barco podem ser anunciados no Fla, que ainda disputa Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

>>> O Vasco da Gama continua acumulando vexames na temporada. Com um jogador a menos, o time vascaíno foi goleado pelo Independiente Del Valle por 4 a 0 e fica perto do adeus à sul-americana.

>>> O meia Gui Meira, que vinha defendendo a Aparecidense, foi chamado de volta pelo Cruzeiro. O jovem jogador deverá ser negociado com o futebol europeu. O destino mais provável é Portugal.

>>> A Anapolina segue na liderança da Divisão de Acesso do campeonato goiano com 21 pontos. Logo abaixo vem o Trindade com 20 pontos, o Centro Oeste com 18 e o Rio Verde com 17 pontos ganhos.

>>> A entusiasmada torcida do Esporte Clube Rio Verde está decepcionada com o desempenho da equipe, uma das favoritas ao acesso. Mas ocupa atualmente a quarta posição na tabela.