Atlético x Vila Nova, amistoso no último clássico do ano

Poderia ser diferente, Atlético e Vila Nova deveriam estar disputando um jogo de fortes emoções, valendo uma vaga no G4 ao lado do Goiás. Mas não é o que acontece. Dragão x Tigre fazem um jogo praticamente amistoso, o que vale é a rivalidade e a vontade de um terminar a série B melhor colocado do que outro. Nada mais. As duas equipes já correm risco de rebaixamento, mas também não almejam qualquer possibilidade de acesso

Atlético e Vila Nova jogam neste sábado a partir das 16h no estádio Antônio Accioly, com ingressos promocionais a R$ 10,00, para tentar atrair um público maior. As duas equipes não alimentam nenhuma possibilidade de acesso à série A, já começaram o planejamento para a próxima temporada, para, quem sabe, errar menos e buscar a vaga para a tão sonhada participação na elite do futebol brasileiro. Para o Atlético, seria a volta à primeira divisão, onde já fez campanhas interessantes. Para o Vila Nova, a primeira participação na série A, desde a implantação do modelo de pontos corridos.

Só a vitória interessa

O Goiás começa a contar uma nova história na série B, a partir deste domingo à noite no estádio Hailé Pinheiro. A competição está no final, faltam apenas seis rodadas para o encerramento do campeonato, mas a Diretoria arriscou, trocou toda a comissão técnica para tentar colocar um ponto final na crise prolongada que assola o time. Vagner Mancini foi demitido, Fábio Carille contratado. A nova comissão técnica chegou trazendo motivação, falando em jogos decisivos para levar o Goiás à série A.

Fábio Carille quer mais para o Goiás. Seu contrato vai até o final de 2026. Chegou com um salário de R$ 350 mil, que será reajustado para R$ 500 mil em caso de acesso e, para chegar às elite, receberá uma premiação de R$ 1 milhão. Se tudo isso acontecer, Carille, juntamente com a Diretoria, pretende montar um elenco muito forte para fazer uma grande participação na série A, e demais competições de 2026, inclusive o campeonato goiano, que o time da Serrinha não conquista há oito anos.

Para o jogo de domingo contra a Chapecoense, Fábio Carille deve fazer poucas alterações no time titular. O treinador não teve muito tempo para implantar as mudanças que deseja, mas trabalhou muito o emocional do grupo. Carille conversou bastante com os jogadores, transmitiu confiança e muita motivação para que o Goiás transforme esses sentimentos em vitórias nos jogos que restam na competição. Fábio Carille explicou o que quer mudar no Goiás. Foi objetivo em dizer que os jogos finais da série B serão encarados como decisões.

Carille terá seis jogos para liderar o Goiás na busca por uma vaga na elite do futebol brasileiro. O time esmeraldino perdeu duas posições na 32ª rodada, atualmente é o quarto colocado com 52 pontos. O alviverde goiano é o terceiro time que o técnico comanda na temporada. Passou pelo Vasco da Gama e depois esteve no Vitória da Bahia. Não foi bem nessas equipes e espera que, no Goiás, possa fazer um trabalho de excelência, como já o fez enquanto dirigiu o Corinthians.

CURTAS

>>> O Grupo norte-americano Harlem Globetrottrers retorna ao Brasil e fazem um espetáculo em Goiânia depois de quase oito anos. Prometem um show de basquete e diversão.

>>> A apresentação acontece no Goiânia Arena, sábado às 20 hs. Os ingressos estão disponíveis ao preço de R$ 200 (a inteira) e R$ 100 (a meia entrada). Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do evento.

>>> Ao contrário de Atlético x Vila Nova, o jogo do Goiás contra a Chapecoense tem despertado grande interesse do torcedor esmeraldino, que deve lotar o estádio da Serrinha no domingo à noite.

>>> A torcida do alviverde goiano acredita na reação do time comandado pelo técnico Fábio Carille e vai apoiar. Todas as atenções estarão voltadas para empurrar o time em busca de uma vitória.

>>> Guilherme Romão é o último titular remanescente da derrota sofrida pelo Atlético no primeiro clássico do ano para o Vila Nova. Romão é único jogador que começou aquela partida como titular, segue na equipe principal no clássico deste sábado.

>>> Nos treinamentos da semana, Fábio Carille procurou organizar o time em campo. Corriu o posicionamento do setor defensivo, que vem sofrendo muitos gols.

>>> Os jogadores de ataque também foram muito exigidos pelo treinador. Carille quer o time arriscando mais, agredindo o adversário, chutando ao gol sempre que houver oportunidade.

