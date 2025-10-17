Atlético x Vila Nova, amistoso no último clássico do ano

search
Herivelto Nunes

Herivelto Nunes Por Herivelto Nunes em 17/10/2025 - 08:34

Rafael Lacerda enfrenta o ex-clube
Poderia ser diferente, Atlético e Vila Nova deveriam estar disputando um jogo de fortes emoções, valendo uma vaga no G4 ao lado do Goiás. Mas não é o que acontece. Dragão x Tigre fazem um jogo praticamente amistoso, o que vale é a rivalidade e a vontade de um terminar a série B melhor colocado do que outro. Nada mais. As duas equipes já correm risco de rebaixamento, mas também não almejam qualquer possibilidade de acesso

Umberto Louzer também já trabalhou mo adversário
Atlético e Vila Nova jogam neste sábado a partir das 16h no estádio Antônio Accioly, com ingressos promocionais a R$ 10,00, para tentar atrair um público maior. As duas equipes não alimentam nenhuma possibilidade de acesso à série A, já começaram o planejamento para a próxima temporada, para, quem sabe, errar menos e buscar a vaga para a tão sonhada participação na elite do futebol brasileiro. Para o Atlético, seria a volta à primeira divisão, onde já fez campanhas interessantes. Para o Vila Nova, a primeira participação na série A, desde a implantação do modelo de pontos corridos.

Só a vitória interessa

Defesa do Goiás foi a principal preocupação de Carille durante os treinos da semana
O Goiás começa a contar uma nova história na série B, a partir deste domingo à noite no estádio Hailé Pinheiro. A competição está no final, faltam apenas seis rodadas para o encerramento do campeonato, mas a Diretoria arriscou, trocou toda a comissão técnica para tentar colocar um ponto final na crise prolongada que assola o time. Vagner Mancini foi demitido, Fábio Carille contratado. A nova comissão técnica chegou trazendo motivação, falando em jogos decisivos para levar o Goiás à série A.

Fábio Carille quer mais para o Goiás. Seu contrato vai até o final de 2026. Chegou com um salário de R$ 350 mil, que será reajustado para R$ 500 mil em caso de acesso e, para chegar às elite, receberá uma premiação de R$ 1 milhão. Se tudo isso acontecer, Carille, juntamente com a Diretoria, pretende montar um elenco muito forte para fazer uma grande participação na série A, e demais competições de 2026, inclusive o campeonato goiano, que o time da Serrinha não conquista há oito anos.

Para o jogo de domingo contra a Chapecoense, Fábio Carille deve fazer poucas alterações no time titular. O treinador não teve muito tempo para implantar as mudanças que deseja, mas trabalhou muito o emocional do grupo. Carille conversou bastante com os jogadores, transmitiu confiança e muita motivação para que o Goiás transforme esses sentimentos em vitórias nos jogos que restam na competição. Fábio Carille explicou o que quer mudar no Goiás. Foi objetivo em dizer que os jogos finais da série B serão encarados como decisões.

Carille terá seis jogos para liderar o Goiás na busca por uma vaga na elite do futebol brasileiro. O time esmeraldino perdeu duas posições na 32ª rodada, atualmente é o quarto colocado com 52 pontos. O alviverde goiano é o terceiro time que o técnico comanda na temporada. Passou pelo Vasco da Gama e depois esteve no Vitória da Bahia. Não foi bem nessas equipes e espera que, no Goiás, possa fazer um trabalho de excelência, como já o fez enquanto dirigiu o Corinthians.

CURTAS

>>> O Grupo norte-americano Harlem Globetrottrers retorna ao Brasil e fazem um espetáculo em Goiânia depois de quase oito anos. Prometem um show de basquete e diversão.

>>> A apresentação acontece no Goiânia Arena, sábado às 20 hs. Os ingressos estão disponíveis ao preço de R$ 200 (a inteira) e R$ 100 (a meia entrada). Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do evento.

>>> Ao contrário de Atlético x Vila Nova, o jogo do Goiás contra a Chapecoense tem despertado grande interesse do torcedor esmeraldino, que deve lotar o estádio da Serrinha no domingo à noite.

>>> A torcida do alviverde goiano acredita na reação do time comandado pelo técnico Fábio Carille e vai apoiar. Todas as atenções estarão voltadas para empurrar o time em busca de uma vitória.

>>> Guilherme Romão é o último titular remanescente da derrota sofrida pelo Atlético no primeiro clássico do ano para o Vila Nova. Romão é único jogador que começou aquela partida como titular, segue na equipe principal no clássico deste sábado.

>>> Nos treinamentos da semana, Fábio Carille procurou organizar o time em campo. Corriu o posicionamento do setor defensivo, que vem sofrendo muitos gols.

>>> Os jogadores de ataque também foram muito exigidos pelo treinador. Carille quer o time arriscando mais, agredindo o adversário, chutando ao gol sempre que houver oportunidade.

