Autor de furto de gado é preso em operação na zona rural de Trindade

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCC), realizou uma operação na zona rural de Trindade, resultando na prisão de um indivíduo acusado de furto de gado. Na última terça-feira (9), os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o investigado, expedido devido à suspeita de subtração de 96 vacas e novilhas, além de 13 animais de dois anos e meio de idade, de uma propriedade rural em Itauçu.

As investigações indicaram que o suspeito teria cometido o crime enquanto trabalhava na propriedade rural em questão. Diante das evidências, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela decretação do mandado de busca e apreensão, visando obter mais elementos de informação. Após a manifestação favorável do Ministério Público, a medida foi deferida e cumprida pelos policiais da DERCR.

Durante a operação, foi realizada a apreensão do aparelho celular do investigado, além da coleta de outros elementos de prova. O suspeito foi detido e está à disposição da Justiça para responder pelo crime de furto de semoventes domesticáveis de produção.