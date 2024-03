Autoridades de saúde alertam para cuidados com a dengue durante feriado

As autoridades de saúde reforçam a importância dos cuidados no combate ao Aedes aegypti, especialmente, neste feriado prolongado. O alerta é por causa do aumento das chuvas e também porque muitas pessoas aproveitam o período para viajar, deixando os imóveis fechados. “Precisamos continuar com todos os cuidados, ou seja, os hospitais com o manejo clínico correto, e manejo ambiental nas residências”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Rasível Santos. Goiás já registrou este ano 74 óbitos por dengue e mais 70 mil casos confirmados.

“Tivemos um pico da doença na oitava semana epidemiológica, mas neste momento, existe uma estabilização do quadro, principalmente nos municípios menores. Contudo, isso não quer dizer que iremos relaxar”, avaliou o secretário. Ele pediu para que os goianos fiquem atentos neste período chuvoso.

Cristina Laval, assessora técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), reforçou o alerta: “Estamos na Semana Santa e teremos muitas pessoas viajando. Por isso, antes da viagem, deve-se deixar a casa livre de potenciais criadores”. Ela pediu atenção especial em relação aos vasos sanitários, ralos sem tampa e bandejas de geladeira e com a limpeza dos pratos dos vasos de planta e vasilhames onde os pets se alimentam.

Cristina Laval informou também que a circulação do vírus causador da chikungunya aumentou significativamente este ano, em Goiás. “Ele veio para ficar, exatamente como a dengue. Por isso, a importância do combate ao mosquito, que é o mesmo transmissor da doença”, disse. Em 2024, já foram confirmados 3.546 casos.

Os gabinetes de crise montados pelo Governo de Goiás nos municípios têm proporcionado o monitoramento do cenário, o apoio com medicamentos e logística, além da segurança aos gestores locais, ajudando para que sejam dadas respostas mais rápidas.