Banco Central reduz juros em 0,5 ponto percentual

O Banco Central (BC) reduziu os juros pela primeira vez em três anos, devido à queda da inflação. O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 13,25% ao ano, surpreendendo o mercado financeiro, que esperava um corte menor. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, teve o voto de desempate, e o Copom informou que prevê cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões.

A taxa Selic é o principal instrumento do BC para controlar a inflação oficial, medida pelo IPCA. A redução dos juros estimula a economia, barateando o crédito e incentivando a produção e o consumo. No entanto, pode dificultar o controle da inflação. O mercado projeta um crescimento maior para a economia, impulsionado pela expansão do PIB no primeiro trimestre. O objetivo do Copom é manter a política monetária contracionista para controlar a inflação, mas com a confiança na melhora do cenário, iniciou um ciclo gradual de flexibilização monetária.

O cenário inflacionário estava acima da meta em anos anteriores, mas as previsões indicam uma queda nos índices. O Banco Central estimava um IPCA de 5% para 2023, enquanto o mercado projeta uma taxa menor, em torno de 4,84%. A decisão do Copom de cortar os juros busca equilibrar a economia e incentivar o crescimento, mantendo o controle da inflação dentro das metas estabelecidas.