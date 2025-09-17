Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG precisa de doações

O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) vinculado à Rede Empresas Brasileiras de Serviços Hospitalares (Ebserh) faz um apelo urgente à população: os estoques de sangue atingiram níveis críticos e a colaboração de doadores é essencial para a continuidade dos atendimentos de pacientes em emergências e em tratamentos que dependem de transfusões.

A gestora pela Qualidade do Banco de Sangue do HC-UFG, Letícia Silva, ressalta que a demanda pelo sangue tipo O+, considerado doador universal, é constante e por isso, é o que mais carece de doações. Ela reforça a importância da mobilização da comunidade neste momento crítico e destaca que um único gesto pode salvar até quatro vidas.

As doações devem ser realizadas no próprio Banco de Sangue, localizado na 1° Avenida, do Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 74605-020, ao lado do Centro de Referência em Oftalmologia da UFG (Cerof). O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 7h às 17h45. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (62)3644-8179 ou (62)9108-5774.

Rede Ebserh

O HC-UFG faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.