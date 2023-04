Banco do Brasil leiloa 30 imóveis urbanos e rurais com até 50% de desconto

O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, realizará dois leilões on-line de 30 imóveis, localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Entre as oportunidades, estão casas, apartamentos, prédios e salas comerciais, além de terrenos urbanos e rurais.

Os lances já podem ser feitos no site Lance no Leilão. Os leilões acontecerão nesta quinta-feira, 27, às 11h e às 14h, pelo mesmo portal. Os lances mínimos variam entre R$ 4,8 mil e R$ 18,5 milhões. Há imóveis sendo leiloados com até 50% de desconto em relação ao valor de mercado.

“O Banco do Brasil disponibiliza uma diversidade de imóveis em várias regiões do país, com descontos vantajosos e processo de aquisição simples e transparente. Nosso objetivo é contribuir para que o desejo de adquirir um imóvel se torne realidade para as pessoas”, declara Rodolfo Barros, gerente executivo de suprimentos, infraestrutura e patrimônio do BB. Barros também frisa o potencial de investimento para imóveis rurais, visto que há lotes e terrenos em diferentes localidades.

Participação e pagamento

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo necessário cadastro no portal lancenoleilao.com.br com até 24 horas de antecedência do evento. O edital completo está disponível no mesmo endereço, no qual também se encontram imóveis para venda direta.

Os pagamentos poderão ser à vista, com financiamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário. O Banco do Brasil será responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante.