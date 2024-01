Basileu França abre 153 vagas em cursos de dança gratuitos

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para os cursos técnico e de qualificação em balé e em dança moderna e contemporânea. Ao todo são 153 vagas para as várias modalidades dos cursos presenciais gratuitos de dança. As inscrições podem ser feitas pelo site efg.org.br/editais.

O curso técnico em Balé Clássico está com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro. São 20 vagas, com aulas no período vespertino às segundas e quartas-feiras, e no período noturno às sextas-feiras. O início das aulas está programado para 4 de março. O curso é destinado para pessoas de 13 a 26 anos que estejam matriculadas no Ensino Médio ou já que o tenham concluído. Os inscritos passarão por testes de aptidão, com critérios de avaliação como: musicalidade, coordenação motora, expressão artística e flexibilidade.

Já os cursos de qualificação em balé disponibilizam 113 vagas para as modalidades Ballet Baby Class, Ballet Preparatório I e II, Ballet Grau I e Ballet Clássico Intermediário I. As inscrições vão até 31 de janeiro, com aulas previstas para começar em 22 de fevereiro.

Para participar dos cursos de Ballet Baby Class, é necessária idade mínima de 5 anos. Para o Ballet Preparatório I, a idade mínima exigida é de 6 anos, enquanto para o Ballet Preparatório II é necessário ter completado 7 anos. Para o Ballet Grau I, as vagas estão abertas a alunos a partir de 8 anos. No caso do Ballet Clássico Intermediário I, a faixa etária exigida é entre 13 e 26 anos.

Também há 20 vagas disponíveis para cursos na área de Dança Moderna e Contemporânea, nos períodos vespertino e noturno. As inscrições podem ser realizadas até 22 de janeiro, e o início das aulas está programado para 19 de fevereiro. Podem participar do processo seletivo pessoas de 14 a 28 anos. Os testes de aptidão terão critérios como coordenação motora, musicalidade, aspectos artísticos e técnica de dança contemporânea.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), referência no ensino de artes na América Latina. Alunos da unidade estadual já ganharam vários prêmios internacionais. Desde 2021, é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).