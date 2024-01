Basileu França abre processo seletivo para cursos de Artes Circenses

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com dois editais abertos para inscrições, até 22 de janeiro, para o processo seletivo de cursos gratuitos na área de Artes Circenses, modalidade presencial. Há um total de 63 vagas disponíveis para os períodos matutino, vespertino e noturno. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo: efg.org.br/editais. O início das aulas está programado para 12 de fevereiro.

São 43 vagas em 17 cursos de capacitação, que têm idade mínima de 14 anos para inscrição. É possível se candidatar para mais de uma modalidade, que são: acrobacia de solo, acrodança, corda bamba, duo de aéreo, escada livre, flexibilidade, lira acrobática, monociclo, parada de mãos, passes de objetos, tecido acrobático e trapézio simples. A maioria das modalidades conta com três níveis.

Há outras 20 vagas para cursos de qualificação nos períodos vespertino e noturno. Os cursos são divididos em: circo infanto (etapas I e II), destinado a participantes com idades entre 9 e 10 anos; circo juvenil (etapa I), reservado para idades entre 11 e 13 anos; e circo iniciante (Etapa I), que requer idade mínima de 14 anos.

Os processos seletivos incluem entrevistas, testes de aptidão física e habilidades corporais específicas de cada curso. Os testes serão realizados na Lona do Circo, que está localizada na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás (EECA-UFG), situada na Av. Universitária, Quadra 86, Lote Área 1.488, Setor Leste Universitário, em Goiânia.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021, é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).