Basileu França conquista quatro das cinco vagas do Brasil no “Oscar” do balé mundial

Bailarinos da escola pública goiana vão disputar o Prix de Lausanne, competição que ocorre em fevereiro de 2024, na Suíça. O resultado final foi divulgado nesta quinta-feira, 02.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França se destacou na seleção para o Prix de Lausanne, considerado o “Oscar” do balé mundial, que vai acontecer em fevereiro de 2024 na cidade de Lausanne, na Suíça. A escola goiana garantiu quatro das cinco vagas do Brasil na competição, que contará com 88 bailarinos de 19 países.

Um dos selecionados pelo Basileu França foi João Pedro Silva, que já havia se classificado na pré-seletiva que ocorreu em Córdoba, na Argentina, no início de outubro. Ele foi um dos sete bailarinos do mundo, de seis países, que conquistaram a vaga nas pré-seletivas. A outra vaga do Brasil foi para Luisa Lisboa Diegues, do Balé Jovem de São Vicente (SP).

Os outros 81 selecionados no mundo foram classificados pela fase de análise de vídeos, que aconteceu no último fim de semana e cujo resultado foi divulgado agora. Do Brasil, todos os escolhidos nesta fase são estudantes do Basileu França: Antônia Manrique, André Rozano e Yasmim Sabag.

Yasmim, de 15 anos, diz que está realizando um sonho. “Eu comecei a dançar aos 9 anos e logo passei a ter o Prix como um objetivo. É uma oportunidade para que eu consiga me formar em uma escola europeia e depois entrar em alguma companhia renomada”, afirma. Ao todo, 425 candidatos (333 meninas e 92 meninos) de 44 países enviaram seus vídeos.

O Basileu França é uma das principais escolas públicas de artes do mundo. Apenas neste ano, cinco alunos da Cia Jovem de Dança foram contratados por companhias internacionais e quatro ganharam bolsas de estudo integrais. Neste ano, a escola também conquistou 15 prêmios em festivais de dança internacionais, além de ter uma aluna premiada no Prix de Lausanne de 2023, na categoria Melhor Dança Contemporânea.