A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França reafirmou sua excelência no cenário da dança ao conquistar, pela quarta vez, o título de Melhor Grupo no Festival de Dança de Joinville, o maior evento do gênero no mundo. A unidade, mantida pelo Governo de Goiás e gerida pela Universidade Federal de Goiás por meio do CETT/UFG, somou 19 prêmios nesta edição do festival, chegando a impressionantes 54 premiações internacionais nos últimos três anos.

Nesta 42ª edição do evento, que reuniu mais de 16 mil bailarinos de 25 estados brasileiros, do Distrito Federal e de quatro países (México, Portugal, Equador e Paraguai), o grupo goiano garantiu 28 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Além do prêmio principal, o Basileu França obteve 12 conquistas na Mostra Competitiva — com destaque para os prêmios especiais de Melhor Bailarina (Antonia Manrique) e Prêmio Daniel Camargo (Marcus Rufino) — e outros seis na Mostra Meia-Ponta, voltada ao público infantil.

Entre os destaques estão as coreografias “Catarina, a Filha do Bandido”, que rendeu média geral 10 na categoria Sênior de Balé Clássico de Repertório, e “Backtrack”, que garantiu a Antonia Manrique o título de Melhor Bailarina. No infantil, a escola também foi premiada como Melhor Grupo, com vitórias como a de Nicolas Librais, de 12 anos, na variação clássica com a coreografia “Paquita”.

Para Simone Malta, diretora artística da instituição, os resultados são fruto de um trabalho contínuo e comprometido com a formação integral dos estudantes. “A construção dessa excelência envolve dedicação diária, preparo técnico e sensibilidade artística. Nossa missão vai além do palco — é transformar vidas por meio da arte”, afirmou.

Com passagens marcantes por outras competições de renome internacional, como o Prix de Lausanne e o Youth America Grand Prix, a escola mantém um padrão de excelência que a posiciona como referência mundial na formação de bailarinos. O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, destacou o papel do Estado nesse processo: “Vamos continuar investindo para que o nome de Goiás siga sendo reconhecido em todo o mundo, por meio do talento dos nossos jovens”.

Leia também: Zoológico de Goiânia recebe mamífero da Ásia e carneiro selvagem como novos moradores