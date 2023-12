Basileu França lança edital com 36 vagas para cursos de Capacitação em Arte-Educação

A Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França abre amanhã as inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 36 vagas de cursos de Capacitação na área de Arte-Educação, Ateliê Cores e Formas, na modalidade presencial, para crianças de 6 a 9 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de janeiro de 2024, exclusivamente pelo site efg.org.br/editais. Serão formadas duas turmas, uma para o turno matutino, outra para o vespertino.

Conforme o cronograma do edital, o sorteio será feito pelo site de Sorteios online: https://sorteador.com.br/sorteio-de-nomes, no dia 24 de janeiro, na sala da coordenação do curso, e o resultado será divulgado às 18h do dia 26. O acesso à gravação será disponibilizado no canal oficial do Youtube da Escola do Futuro Basileu França. As aulas terão início no dia 05 de fevereiro.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade pertencente à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Desde 2021 é gerida, por meio de convênio, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).