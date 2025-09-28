Basileu França realiza a 17ª Semana da Música com concertos, ópera e oficinas gratuitas

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França promove, de 29 de setembro a 5 de outubro, a 17ª Semana da Música, um dos principais eventos de formação e difusão cultural do Estado. A programação reúne concertos, uma ópera de encerramento e uma série de oficinas e masterclass gratuitas com grandes nomes da música goiana e de outros estados.

A abertura acontece nesta segunda-feira (29/09), às 20h, no Teatro Escola Basileu França, com o concerto “(En)cantos Noturnos”, apresentado pelo Núcleo de Choro e alunos de Canto e Coral, sob regência do maestro Jackson Guedes. Os ingressos custam R$ 10, pagos via Pix para a chave [email protected].

O encerramento será marcado pela montagem da ópera “Orfeu e Euridice”, que entra em cartaz de sexta a domingo (03 a 05/10), também no Teatro Basileu França. O espetáculo contará com 103 artistas, entre eles cinco solistas e 28 coristas do Ópera Estúdio Basileu França, 55 instrumentistas da Orquestra Sinfônica Juvenil Pedro Ludovico Teixeira e 15 bailarinos da Cia Jovem Basileu França. A regência é do maestro Erick Félix, com direção artística e musical dos professores Eduardo Machado e Jackson Guedes. Os ingressos custam R$ 40 (mais R$ 4 de taxa) e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Além das apresentações, a Semana da Música oferecerá atividades formativas como Masterclass de Canto Popular, Canto Lírico, Contrabaixo Acústico, Piano Erudito e Trompete, além de Workshop de Guitarra e Oficina de Composição para Prática de Conjunto para Mulheres Cis e Trans. Entre os convidados estão a professora doutora Jaqueline Marques, da Universidade Federal de Uberlândia, e docentes da EMAC/UFG, como Sônia Ray, Ângelo Dias, Carlos Costa e Cristiano Miranda.

A iniciativa reforça o papel do Basileu França como polo de excelência em artes no Estado. Ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a unidade é gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), via CETT-UFG, e oferece cursos de formação profissional em diversas linguagens artísticas.

A programação completa pode ser acessada aqui.